La pasión por el hockey sobre patines también se vive fuera de la pista en los World Skate Games Asunción 2026. Familiares, amigos y simpatizantes de la Selección Argentina Senior masculina llegaron hasta Paraguay para acompañar al equipo en su participación mundialista. Con camisetas albicelestes, banderas y mucho entusiasmo, los hinchas coparon las tribunas para alentar a los jugadores y demostrar que el apoyo argentino trasciende las fronteras.

Desde Asunción, GRUPO HUARPE realiza una cobertura especial con el enviado Maximiliano Maldonado, quien retrató a los protagonistas del aliento argentino en las tribunas. Entre sonrisas, abrazos y la ilusión de ver ganar a la Selección, los simpatizantes se sumaron a una verdadera fiesta mundialista. Mirá la galería de fotos y descubrí quiénes dijeron presente para alentar a Argentina en Paraguay.

(Foto: DIARIO HUARPE)

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