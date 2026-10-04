Mundial de Hockey: ante el intenso calor, estos son los precios de los helados en Paraguay

El Mundial de Hockey sobre patines ya se disputa con entusiasmo en territorio paraguayo, donde el público acude en masa para alentar a las delegaciones continentales. Maxi Maldonado, periodista de GRUPO HUARPE, recorrió las instalaciones del evento para mostrar las alternativas gastronómicas disponibles, brindando detalles precisos sobre la oferta de alimentos y bebidas para los fanáticos.

El clima tropical del país se hizo sentir con fuerza durante cada una de las jornadas competitivas. En este marco, el público buscó permanentemente opciones refrescantes para sobrellevar la intensa ola de calor que afectó a la región, elevando notablemente las temperaturas en los sectores al aire libre.

Para responder a esta exigencia climática, los puestos del predio comercializaron distintas marcas de helados como Hardcore, Rocklers y Cofler Almendra. Las alternativas brutales terminaron convirtiéndose en las más solicitadas por la multitud debido a las altísimas temperaturas registradas en el predio deportivo.

En paralelo, Ana dio a conocer las propuestas de su emprendimiento de charcutería y frutas frescas denominado Picato. La comerciante explicó el sistema de atención directa en el stand: "Tenemos, dependiendo del cliente de lo que nos vaya pidiendo, nosotros les vamos preparando", detalló sobre el armado.

Cada una de las raciones preparadas en el lugar contaba con combinaciones seleccionadas individualmente por los consumidores según sus preferencias. "También cada tablita es personalizada según el gusto de cada cliente", aseguró la titular del puesto gastronómico durante el recorrido.

Respecto a los costos fijados para el evento internacional, la oferta incluyó diferentes valores para los visitantes. "La tablita personal tiene un costo de 35.000 guaraníes" (unos $4800 pesos argentinos), puntualizó sobre la opción elegida para almorzar o picar algo durante la competencia.