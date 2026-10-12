Francia se prepara con máxima intensidad para el debut mundialista ante Argentina. Oriel Pérez Cañellas, preparador físico del seleccionado europeo, palpitó el cruce inicial de la fase de grupos en el Mundial de Asunción 2026 de Hockey sobre Patines, que en pocos minutos tendrá que enfrentarse a la Selección Argentina, destacando el exigente trabajo previo realizado en Europa y la mentalidad ganadora del plantel de cara a un duelo de potencias.

A pocas horas del esperado inicio de la competencia en el World Skate Games, la selección de Francia ultimó los detalles de su puesta a punto física y táctica. En la previa del duelo de apertura de la fase de grupos frente a la Argentina, el preparador físico del combinado europeo, Oriel Pérez Cañellas, dialogó con DIARIO HUARPE y dejó claras las expectativas del equipo galo: “La expectativa es ganar; tenemos el objetivo de competir y de ganar el partido, así que vamos con todo”.

El integrante del cuerpo técnico francés detalló que el equipo llega en óptimas condiciones tras un riguroso proceso de acondicionamiento. Según explicó, completaron cuatro semanas de entrenamientos de alta intensidad en territorio europeo para llegar de la mejor manera al certamen ecuménico y buscar el ansiado título mundial, que constituye la meta principal de la delegación.

El exigente camino de preparación en Europa

Para llegar a este nivel de competencia, el seleccionado francés debió afrontar una planificación logística y de entrenamientos muy exigente a lo largo de las últimas semanas. Pérez Cañellas detalló la hoja de ruta previa a la llegada a suelo paraguayo: “Hicimos la preparación en Francia, una semana estuvimos en Cataluña haciendo la Golden Cat y después volvimos otra vez para Francia, donde estuvimos tres semanas allí, y el jueves venimos para aquí”.

Un duelo con historia entre dos potencias

Ante el cruce frente a la Argentina, reeditando un clásico moderno entre dos potencias mundiales de la disciplina, el preparador físico reconoció que el margen de error será mínimo, dado que ambos seleccionados se conocen a la perfección tras años de enfrentamientos en el más alto nivel competitivo.

“Ya sabemos cómo jugamos los dos; ya llevamos muchos años compitiendo a alto nivel entre los dos equipos”, analizó Pérez Cañellas. Al tratarse del primer compromiso de la fase de grupos, ambos combinados buscarán quedarse con los tres puntos, por lo que pronosticó un encuentro sumamente disputado: “Es el primer partido de fase de grupos, así que los dos yo creo que quieren ganar; nos vamos a dejar todo en la pista, así que va a ser un partido muy intenso”.