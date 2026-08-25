Argentina tendrá una doble presencia en las semifinales del Mundial de hockey 2026. Las Leonas y Los Leones lograron avanzar entre los cuatro mejores de sus respectivas competencias y esta semana buscarán el pase a la final.

El seleccionado femenino será el primero en salir a la cancha. Las Leonas enfrentarán a Australia este jueves 27 de agosto desde las 15.30, hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto y como ganador del Grupo F. En la segunda fase, Argentina derrotó 3-0 a España y luego igualó 0-0 con Bélgica, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona con siete puntos.

Su rival será Australia, que terminó segunda en el Grupo E. En la otra semifinal femenina se enfrentarán Países Bajos y Bélgica.

Los Leones, frente a Alemania

El seleccionado masculino también consiguió su lugar entre los cuatro mejores. Los Leones enfrentarán a Alemania el viernes 28 de agosto desde las 15.30, en el Belfius Hockey Arena de Wavre.

Argentina llegó a las semifinales después de vencer 5-3 a India en el cierre del Grupo E. La clasificación quedó confirmada posteriormente con el empate 2-2 entre Inglaterra y Países Bajos.

Los Leones terminaron segundos de su grupo y tendrán como rival a Alemania, mientras que la otra semifinal enfrentará a Países Bajos con Bélgica.

De esta manera, Argentina se convirtió en el único país de América con representación en las semifinales de las dos ramas del Mundial de hockey 2026.

El torneo se disputa en Bélgica y Países Bajos y tendrá sus finales el próximo sábado 29 de agosto, cuando se conocerán los nuevos campeones mundiales.