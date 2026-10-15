La Selección argentina de hockey sobre patines venció por 4 a 1 a Italia en los cuartos de final de los World Skate Games, en Asunción, Paraguay, y consiguió el pase a las semifinales. Después del encuentro, Lucas Martínez habló con DIARIO HUARPE, en el marco de la cobertura de Grupo Huarpe, y destacó la unión y la confianza como dos de las claves del triunfo.

“Yo creo que la clave es la unidad que tenemos en el grupo y también la confianza”, afirmó el jugador al analizar el rendimiento del seleccionado.

Martínez explicó que vestir la camiseta argentina representa una motivación especial para el equipo y que esa convicción se mantuvo incluso cuando Italia logró acercarse en el marcador.

“Jugamos con esta camiseta, siempre damos un poco más, eso es fundamental”, expresó.

El jugador también recordó que, cuando el partido se puso 2 a 1, el plantel no cambió su planteo ni perdió la confianza en su trabajo. “Seguimos con nuestra convicción, seguimos pensando y haciendo lo que sabíamos que teníamos que hacer”, sostuvo.

El respaldo de un arquero que da seguridad

Otro de los puntos destacados por Martínez fue el rendimiento del arquero argentino, a quien consideró una pieza fundamental para el funcionamiento colectivo.

“Considero que tenemos a uno, si no es el mejor arquero del mundo”, aseguró.

En ese sentido, explicó que contar con esa seguridad en el arco les permite a los jugadores de campo asumir sus responsabilidades ofensivas con mayor tranquilidad.

“Nosotros podemos atacar tranquilos, porque sabemos que tenemos siempre la espalda cubierta. Y eso es algo que no tiene precio”, señaló.

Argentina quiere seguir creciendo en el Mundial

Consultado sobre la evolución del seleccionado durante el torneo, Martínez coincidió en que el equipo puede estar mostrando un rendimiento de menor a mayor, aunque remarcó que la motivación de representar al país es una constante.

“Con esta camiseta siempre se da un poco más. Y cuando lo necesitemos, siempre va a haber algo más para dar”, manifestó.

El jugador también destacó el clima interno del plantel y la satisfacción de compartir la competencia con sus compañeros.

“Tenemos una unión de grupo hermosa y la verdad es que se disfruta mucho estar acá”, concluyó.

Con la clasificación a semifinales asegurada, Argentina espera por el ganador del cruce entre España y Chile para conocer a su próximo rival. El encuentro está previsto para este viernes, con horario tentativo a las 20, aunque resta la confirmación oficial.