Los seleccionados argentinos vuelven a salir a la pista este lunes en el Mundial de hockey sobre patines que se disputa en el marco de los World Skate Games de Asunción. La jornada tendrá doble presencia albiceleste, con la Selección Sub 19 masculina frente a España y Las Águilas ante Francia.

La actividad comenzará a las 12, cuando la Selección Argentina Sub 19 se enfrente con España. El encuentro se disputará en el marco de la segunda presentación del conjunto juvenil, que viene de comenzar el campeonato con una contundente victoria por 7-3 frente a Suiza.

Después de ese estreno, los dirigidos por Esteban Ábalos tendrán una prueba de mayor exigencia ante España, uno de los seleccionados de mayor tradición en el hockey sobre patines internacional. Argentina buscará repetir el nivel mostrado en el debut y dar otro paso en su camino mundialista.

Las Águilas, a las 16 y en el Pabellón Arenita

La segunda presentación argentina del día estará a cargo de Las Águilas. El seleccionado femenino enfrentará a Francia desde las 16, en un partido que tendrá una modificación respecto de la programación inicial.

El encuentro se disputará finalmente en el Pabellón Arenita, sede que fue establecida para este compromiso junto con el nuevo horario. De esta manera, la agenda argentina del lunes quedó definida con el partido de la Sub 19 a las 12 y el duelo del seleccionado femenino a las 16.

Las Águilas llegan a este compromiso después de un debut positivo en Asunción. Las dirigidas por Darío Giuliani derrotaron 5-1 a Suiza y buscarán ahora sumar otra victoria que les permita avanzar con confianza en la competencia.

El choque ante Francia representará un nuevo examen para el equipo argentino, que intentará mantener la contundencia mostrada en su primera presentación y continuar entre los protagonistas del Mundial.

Una jornada clave para Argentina

Con ambos seleccionados ya en competencia, este lunes será una jornada importante para las aspiraciones argentinas en Asunción. Primero será el turno de los juveniles ante España y cuatro horas más tarde Las Águilas se medirán con Francia.

La competencia reúne a los principales seleccionados del hockey sobre patines internacional y se desarrolla en el marco de los World Skate Games de Asunción 2026. Para Argentina, el objetivo será sostener el buen comienzo y avanzar hacia las siguientes instancias con resultados positivos.

Grupo Huarpe, presente en Asunción

Todo lo que ocurra con los seleccionados argentinos tendrá además una cobertura especial de Grupo Huarpe desde Asunción. El equipo periodístico se encuentra en Paraguay siguiendo de cerca el desarrollo del Mundial y llevando a San Juan las principales noticias, entrevistas, imágenes y protagonistas de la competencia.

La cobertura incluye el seguimiento de los equipos argentinos y, especialmente, de los representantes sanjuaninos que forman parte de las distintas selecciones nacionales.

Además, los partidos de Argentina cuentan con transmisión a través de las plataformas de Grupo Huarpe y Huarpe TV, con la previa, el desarrollo de los encuentros y el análisis posterior de cada presentación.

Así, mientras la Sub 19 se prepara para enfrentar a España a las 12 y Las Águilas hacen lo propio ante Francia a las 16 en el Pabellón Arenita, el Mundial de hockey sobre patines se vive también en San Juan con la cobertura de Grupo Huarpe directamente desde Asunción.