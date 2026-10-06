Argentina dio un paso clave para intentar convertirse en sede del Mundial de Rugby 2035. La Unión Argentina de Rugby, junto a las federaciones de Uruguay, Brasil y Chile, presentó ante World Rugby la documentación técnica requerida para formalizar una candidatura conjunta que busca llevar por primera vez la Copa del Mundo masculina de rugby a Sudamérica.

La propuesta contempla partidos en los cuatro países y presenta 11 estadios distribuidos en 10 ciudades. Argentina concentra ocho de las sedes, mientras que Brasil, Chile y Uruguay aportan una cada uno.

Los ocho estadios argentinos

La candidatura incluye al Monumental y al José Amalfitani en Buenos Aires; el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata; el Mario Alberto Kempes de Córdoba; el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero; el Padre Martearena de Salta; el Malvinas Argentinas de Mendoza y el Gigante de Arroyito de Rosario.

De esta manera, la propuesta argentina contempla una distribución federal, con escenarios ubicados en distintas regiones del país y no solamente en Buenos Aires.

A nivel regional, el Maracaná de Río de Janeiro será la sede propuesta por Brasil, el Estadio Nacional de Santiago representará a Chile y el Estadio Centenario de Montevideo será el escenario elegido por Uruguay.

La primera vez para Sudamérica

Uno de los principales argumentos de la candidatura es que el Mundial de Rugby masculino todavía no se disputó en Sudamérica. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil buscan aprovechar la unión regional para concretar ese objetivo.

La propuesta reúne a una región con una población combinada de 283 millones de habitantes, además de experiencia en la organización de grandes eventos deportivos internacionales.

Los Pumas disputaron todas las ediciones del Mundial desde 1987 y alcanzaron tres semifinales, mientras que Uruguay también tiene una extensa participación en el certamen. Chile disputará en 2027 su segundo Mundial masculino y Brasil participó por primera vez en un Mundial femenino en 2025.

Cuándo se conocerá la sede

La presentación de la documentación no significa que la candidatura ya haya sido elegida. Ahora comenzará una etapa de evaluación que incluye visitas técnicas a los estadios y estudios de factibilidad.

World Rugby tiene previsto anunciar en mayo de 2027 cuáles serán las candidaturas preferidas. La decisión definitiva sobre la sede del Mundial de 2035 se conocerá en noviembre de 2027, cuando el Consejo de World Rugby realice la designación formal.

La candidatura sudamericana tendrá competencia de otras propuestas internacionales, entre ellas las de España y Japón, mientras que también se han mencionado otras posibles postulaciones.