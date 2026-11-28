La Selección Argentina Sub 17 ya conoce a su próximo rival en el Mundial de Qatar 2026: enfrentará a México en los 16avos de final. El equipo dirigido por Diego Placente buscará avanzar a los octavos de final el próximo lunes 30 de noviembre, desde las 12 (hora argentina), en el complejo Aspire Zone de Qatar.

El cruce tendrá un condimento especial porque ambos seleccionados se enfrentaron en la misma instancia durante la edición anterior del certamen. En aquella oportunidad, México eliminó a Argentina por penales después de empatar 2-2 durante el tiempo reglamentario.

Cómo llega Argentina al cruce con México

La Albiceleste terminó segunda en el Grupo C, detrás de Australia, con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y una derrota.

El recorrido comenzó con una caída por 2-0 frente a Australia. Luego consiguió recuperarse con un triunfo por 2-1 ante Mozambique, gracias a los goles de Matheo Machuca y Simón Escobar.

En su última presentación, protagonizó un partido cambiante frente a Dinamarca. Después de comenzar dos goles abajo, logró dar vuelta el resultado con tantos de Giovanni Baroni, Juan Cruz Policella y Alan Alcaraz, aunque finalmente el encuentro terminó igualado 3-3.

Con esos resultados, el equipo de Placente aseguró su clasificación a la instancia eliminatoria, aunque quedó ubicado como uno de los peores segundos del torneo.

México llega invicto al partido ante Argentina

Por su parte, México terminó primero en el Grupo K con siete puntos y una diferencia de gol de +5. El seleccionado mexicano tuvo una fase inicial sólida, sin derrotas ni goles recibidos.

En su debut venció 1-0 a Rumania, después goleó 4-0 a Camerún y cerró la fase de grupos con un empate sin goles frente a Venezuela.

Ese rendimiento le permitió quedarse con el liderazgo de su zona y cruzarse con Argentina en la primera instancia de eliminación directa.

El antecedente que preocupa a la Selección Argentina

El enfrentamiento repetirá un cruce que ya se produjo en los 16avos de final del Mundial Sub 17 de 2025, también disputado en Qatar.

En aquella oportunidad, Argentina y México empataron 2-2 durante los 90 minutos, pero el conjunto mexicano se impuso 5-4 en la definición por penales y avanzó a la siguiente ronda.

Ahora, el equipo de Placente tendrá la oportunidad de cambiar esa historia y meterse entre los mejores 16 del campeonato.

El ganador del encuentro entre Argentina y México enfrentará en octavos de final al vencedor del cruce entre Uruguay y Croacia.

Cuándo juega Argentina ante México por el Mundial Sub 17