La Selección argentina femenina Sub-20 protagonizó una remontada emocionante ante México y se impuso 3-2 en la última fecha del Grupo A del Mundial de Polonia. Con este resultado, el equipo dirigido por Christian Meloni aseguró su lugar en los octavos de final por segunda vez en la historia del torneo.

Argentina llegó al encuentro con tres puntos y sabía que un empate le alcanzaba para avanzar de ronda. Sin embargo, las dirigidas por Meloni buscaron la victoria hasta el último minuto y terminaron consiguiendo un triunfo que les permitió cerrar la fase de grupos con seis unidades.

Un partido que tuvo de todo

La Albiceleste comenzó arriba en el marcador gracias a Annika Paz, quien convirtió el 1-0. México reaccionó rápidamente y logró dar vuelta el resultado para ponerse 2-1 antes del cierre de la primera mitad.

Lejos de rendirse, Argentina volvió a meterse en partido y alcanzó el empate a través de Alma Velasco Heim. Cuando todo parecía encaminarse hacia una igualdad, apareció Dolo Delgado para marcar el 3-2 en el minuto 91 y desatar el festejo argentino.

La victoria tuvo además un valor especial porque la clasificación llegó después de una fase de grupos que comenzó con una derrota. Argentina cayó 3-0 ante Polonia en su debut, pero se recuperó con una contundente goleada 8-0 frente a Benín y finalmente derrotó a México para meterse entre las 16 mejores selecciones.

Argentina terminó segunda en el grupo

Con los resultados de la tercera fecha, Polonia quedó como líder del Grupo A con nueve puntos, mientras que Argentina terminó segunda con seis. México y Benín quedaron eliminados, ambos con un punto.

El Mundial Femenino Sub-20 de Polonia se disputa entre el 5 y el 27 de septiembre. Argentina participa por quinta vez en la competencia y llegó a esta edición luego de terminar tercera en el Campeonato Sudamericano Sub-20.

Ahora, la Albiceleste deberá esperar la definición de los demás grupos para conocer a su próximo rival en los octavos de final, instancia que vuelve a disputar después de haberla alcanzado también en 2024.