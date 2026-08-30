Mundo Binario estrenó su nuevo EP “La velocidad de las cosas”

La banda sanjuanina Mundo Binario presentó este viernes por la noche su nuevo EP, “La velocidad de las cosas”, en un show realizado en Intruses Style. La presentación significó el estreno en vivo de las nuevas canciones y el regreso a los escenarios de Matías Inostroza, baterista del grupo, después del accidente de tránsito que sufrió en marzo.

A partir de este sábado 29 de agosto, el nuevo material de la banda quedó disponible en sus plataformas digitales, entre ellas Spotify y YouTube, para que el público pueda escuchar las canciones que integran esta nueva etapa del grupo.

“La velocidad de las cosas” es el nuevo trabajo de la banda de rock alternativo independiente integrada por Matías Inostroza en batería, Agustín Morell en bajo y Rodrigo Recio en guitarra y voz. El EP fue producido por Ariel Luna y grabado en San Juan, y constituye el primer material registrado con la formación actual.

Un EP con invitados de San Juan y Mendoza

El nuevo lanzamiento cuenta con la participación de músicos de la escena regional. Solo Juan interviene en la canción “Calma”, mientras que Exequiel Stocco, vocalista de la banda mendocina Pasado Verde, participa en “Fenomenal”.

La grabación se realizó en los estudios Blue Note y El Bonsai, de San Juan, con Carlos “Bola” Villaplana y Rodrigo Collado como ingenieros de grabación. La mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Maxi Forestieri, de Estudio Matriz, en Buenos Aires.

El diseño de portada y las fotografías fueron realizados por Nicolás Giarmaná, mientras que la comunicación y el management están a cargo de Bianca Piacentini.

El regreso de Matías Inostroza

Uno de los momentos particulares de la presentación fue el regreso de Matías Inostroza a un escenario. El músico permaneció alejado de las presentaciones en vivo durante casi seis meses luego del accidente de tránsito que sufrió el pasado 12 de marzo.

La situación movilizó a buena parte de la comunidad artística sanjuanina. El 1 de abril se realizó el festival autogestionado “Fuerza Mati” en el Centro Cultural Conte Grand, donde más de 200 personas participaron de una jornada destinada a recaudar fondos para su tratamiento.

La iniciativa contó con la participación de Groovy Cats, Minerva, Guada de la Fuente, Gringos Turistas y Fondo. En mayo, además, se realizó un segundo festival solidario en el Teatro Sarmiento.

El show de Mundo Binario significó así el cierre de ese período de recuperación y el regreso de Inostroza a la actividad en vivo, acompañado por el lanzamiento de un nuevo trabajo discográfico.

Casi una década de recorrido

Mundo Binario lleva casi diez años de trayectoria en la escena independiente sanjuanina. El grupo publicó anteriormente los discos “Bicicletas y Parlantes”, en 2019, y “Margen”, en 2021, este último presentado en el Teatro del Bicentenario.

En 2023, la banda también grabó los sencillos “El Error”, “Mejor Así” y “Más Allá” en los Estudios NAK de Buenos Aires, bajo la producción de Francisco Nicholson.

Con “La velocidad de las cosas”, el grupo inicia ahora una nueva etapa discográfica, que comenzó con su presentación en vivo y continúa desde este sábado con la llegada del EP a las plataformas digitales.