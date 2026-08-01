El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, participó este viernes de la despedida de las siete víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Valle Fértil y dejó un sentido mensaje en reconocimiento a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas al servicio público.

Visiblemente conmovido, el jefe comunal aseguró que los fallecidos dejaron un ejemplo de compromiso y entrega que permanecerá en la memoria de todos los sanjuaninos. "Entregaron todo, siempre lo entregaron sin dejarse nada por el servicio a los demás, por salvar vidas, por cuidar y proteger. San Juan siempre tiene que estar agradecido con ellos", expresó.

Munisaga destacó que cada uno de los integrantes de la comitiva hizo de la vocación de servicio una forma de vida y recordó que estuvieron presentes en algunos de los momentos más difíciles que atravesó la provincia. "Les tocó vivir momentos muy intensos, como terremotos, incendios, inundaciones y la pandemia. Sé cómo se entregaron siempre y así se han ido: haciendo de su vida una entrega por el otro", afirmó.

El intendente también contó que acompañó a los familiares durante el velorio y se puso a disposición para ayudarlos a atravesar este difícil momento. "Estuvimos con sus esposas, hijos y padres. Es un momento muy duro porque perdieron a personas que dedicaron toda su vida al servicio de los sanjuaninos", señaló.

Un vínculo especial con Carlos Heredia

Aunque su homenaje estuvo dirigido a las siete víctimas, Munisaga reconoció que la despedida tuvo un significado especial por la relación que mantenía con Carlos Heredia, director de Protección Civil y uno de los fallecidos en el accidente.

El intendente recordó que trabajó junto a Heredia durante su gestión y destacó su trayectoria al servicio de la provincia. "Con Carlos Heredia trabajé codo a codo. Venir a despedirlo es muy emotivo porque dejó un legado de profesionalidad, dedicación y vocación de servicio", sostuvo.

Además, recordó que impulsó una modificación en la normativa para que Heredia pudiera acceder al rango de comisario general dentro del área de Bomberos y que, una vez retirado, promovió su continuidad al frente de Protección Civil.