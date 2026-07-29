El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, expresó este miércoles su profundo pesar por el accidente del helicóptero ocurrido en Valle Fértil, que provocó la muerte de sus siete ocupantes, entre ellos cuatro altos jefes de la Policía de San Juan y personal vinculado al sistema provincial de emergencias.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el jefe comunal lamentó la tragedia y acompañó a las familias de las víctimas en uno de los momentos más dolorosos que atraviesa la provincia.

"Lamento profundamente la trágica pérdida de los tripulantes del helicóptero en el accidente ocurrido en Valle Fértil, una tragedia que enluta a toda la comunidad sanjuanina", expresó Munisaga.

Las víctimas fatales fueron Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Matías Valenzuela, piloto de la aeronave; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El intendente hizo además una mención especial para Carlos Heredia, con quien compartió funciones cuando se desempeñó como secretario de Seguridad de la Provincia. "Acompaño a sus familias en este doloroso momento y, de manera especial, a la familia de Carlos Heredia, con quien trabajamos codo a codo al frente de Bomberos y, posteriormente, de Protección Civil durante mi gestión como Secretario de Seguridad de la Provincia", manifestó.

Finalmente, destacó el compromiso y la vocación de servicio de Heredia, a quien definió como un funcionario comprometido con la seguridad y la protección de los sanjuaninos. "Lo recordaré con profundo respeto y gratitud por su entrega y compromiso. Que sus familias encuentren la fortaleza necesaria para atravesar este inmenso dolor", concluyó.

El accidente ocurrió durante una misión vinculada a un operativo de capacitación para el combate de incendios forestales en Valle Fértil. La tragedia conmocionó a San Juan y generó múltiples expresiones de dolor por parte de autoridades provinciales, municipales e instituciones.