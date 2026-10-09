MUPA se prepara para abrir sus puertas y lanzó su sitio web oficial

El nuevo espacio cultural y expositivo MUPA avanza en los preparativos para su inauguración oficial en San Juan. En la antesala de la apertura, el proyecto puso en funcionamiento su sitio web, mupa.ar, y habilitó su cuenta institucional de Instagram, con el objetivo de acercar información sobre la propuesta a la comunidad.

Las plataformas digitales serán los principales canales de comunicación para dar a conocer las actividades, las muestras y los horarios de visita. También permitirán seguir los avances del montaje de las salas, conocer detalles del patrimonio que se exhibirá y acceder a las novedades vinculadas con la fecha de apertura y las primeras jornadas destinadas al público.

La puesta en marcha de estos canales representa una nueva etapa para el proyecto, que busca consolidarse como un espacio de referencia para la cultura, la divulgación y el encuentro ciudadano. A través de su presencia digital, MUPA comenzará a presentar su identidad y los contenidos que formarán parte de la experiencia de los visitantes.

Una obra con más de una década de historia

El desarrollo de MUPA atravesó distintas etapas desde el inicio de su construcción, en 2013. Dos años después, en 2015, los trabajos quedaron paralizados por dificultades estructurales e institucionales que frenaron el avance de la obra.

Entre 2018 y 2024, la provincia impulsó nuevos procesos licitatorios que permitieron destrabar el proyecto y reanudar las tareas. Hacia fines de 2024, la infraestructura edilicia se encontraba prácticamente concluida, lo que permitió avanzar hacia una fase centrada en los contenidos y la organización del espacio expositivo.

En ese período, el gobernador Marcelo Orrego aprobó el guion museológico presentado para el proyecto, un paso que habilitó el desarrollo de la propuesta destinada a organizar los contenidos y la disposición de las salas.

Durante 2025, además, se creó un fideicomiso para la ejecución del proyecto y la administración de sus recursos. A partir de entonces, los trabajos se concentraron en la producción de contenidos, la museografía interactiva, el diseño de experiencias inmersivas y el montaje técnico de las instalaciones.

La apertura prevista para 2026

La etapa actual está enfocada en los preparativos finales para la inauguración oficial, prevista para 2026. El objetivo es abrir el edificio como un nuevo espacio cultural y educativo para la comunidad sanjuanina.

Mientras se ultiman los detalles para el corte de cinta, el lanzamiento del sitio web y la cuenta de Instagram permitirá centralizar la información sobre la propuesta y mantener al público al tanto de las novedades.