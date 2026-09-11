Murieron al menos 27 niños en el Congo tras un incendio escolar

Al menos 27 chicos murieron tras un incendio que arrasó una escuela primaria en Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo. El fuego comenzó durante la mañana del jueves en la escuela de Mogo, ubicada en la comuna de Kadutu, y rápidamente se extendió a construcciones cercanas.

Las autoridades habían informado inicialmente 15 fallecidos, pero el hallazgo de otros 12 cuerpos elevó el balance. Las tareas de búsqueda continúan tanto dentro del establecimiento como en las viviendas ubicadas en los alrededores.

El alcalde de Kadutu, Théo Ruremesha, confirmó el nuevo número de víctimas y advirtió que la cifra todavía podría modificarse mientras avanza el operativo.

Heridos y dificultades para el rescate

Varios cuerpos fueron trasladados al hospital de referencia de Kadutu, mientras que otros heridos debieron ser derivados a distintos centros de salud. El principal establecimiento sanitario de la zona quedó desbordado por la cantidad de personas que necesitaban atención.

El Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo rebelde que controla Bukavu, difundió un balance diferente: informó 24 muertos y 29 personas hospitalizadas, de las cuales 21 permanecían en terapia intensiva.

Las tareas de emergencia estuvieron condicionadas por las dificultades para acceder al lugar. Ante la demora de los equipos de asistencia, vecinos de la zona participaron en el rescate de víctimas, combatieron las llamas y ayudaron a las familias afectadas.

Investigan el origen del incendio

El M23 informó que comenzó una investigación para determinar cómo se inició el fuego y cuáles fueron las circunstancias de la tragedia. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué provocó las llamas.

El incendio también alcanzó viviendas cercanas, lo que provocó pérdidas materiales entre numerosas familias. Los equipos de emergencia continúan inspeccionando los alrededores en busca de posibles víctimas.

Una ciudad afectada por los incendios

Bukavu atraviesa una situación crítica por la sucesión de incendios durante la estación seca. Según el gobernador de Kivu del Sur, Jean Jacques Purusi, más de 2500 viviendas fueron destruidas por el fuego entre julio, agosto y los primeros días de septiembre.

Frente a la reiteración de estos episodios, el gobierno provincial reclamó la creación de un mecanismo independiente para investigar y documentar los incendios.

El objetivo es determinar sus causas, establecer el número de víctimas y registrar los daños materiales provocados por los distintos siniestros.