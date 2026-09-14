La pareja de Vinicius, la influencer brasileña Virgínia Fonseca, atraviesa un duro momento tras la muerte de su guardaespaldas, Rogério Camilo Ramos, y la esposa de este, Paulla Regina Rodarte Camilo, en un accidente de tránsito ocurrido en Brasil.

El hecho ocurrió sobre la ruta BR-060, a la altura del kilómetro 201, en la zona de Ribeirão da Posse, dentro del municipio de Guapó, en la región metropolitana de Goiânia.

Rogério conducía la motocicleta cuando se produjo el accidente. Una médica de Rota Verde Goiás confirmó su muerte en el lugar. Paulla también resultó gravemente herida y recibió maniobras de reanimación por parte de los bomberos, pero finalmente murió.

El dolor de Virgínia

La noticia fue comunicada por Virgínia Fonseca a través de sus redes sociales. La influencer explicó que esperó antes de hacer pública la tragedia para asegurarse de que todos los familiares estuvieran al tanto.

“Desde que recibí la noticia no he podido hacer nada más, tengo el corazón roto”, escribió al referirse a la muerte de Rogério.

La pareja del futbolista del Real Madrid también recordó especialmente el vínculo que tenía el hombre con su familia y destacó el trabajo que realizaba para protegerlos.

“Camilo, te estaremos eternamente agradecidos por todo el cuidado, la protección, la sabiduría, la pureza y el amor inmenso que siempre dedicaste a nuestra familia. Tu presencia era un refugio seguro y tu recuerdo vivirá para siempre en nuestros corazones”, expresó.

Una promesa para la hija de la pareja

Virgínia también dedicó parte de su mensaje a Heloísa, la hija de Rogério y Paulla. La influencer aseguró que acompañará a la niña y a la familia luego de la pérdida de sus padres.

“Sabemos que, ahora, tú y Paula serán los ángeles de la guarda de la pequeña Heloísa, velando por ella desde allá arriba. Aquí abajo, nos uniremos a la familia para garantizar que ella nunca se sienta desamparada”, escribió.

La tragedia ocurrió después de que Virgínia acompañara a Vinicius durante el fin de semana en el Gran Premio de España de Fórmula 1.