Antes de que los féretros fueran depositados en el Panteón Provincial del Cementerio de la Capital, el vicegobernador Fabián Martín tomó la palabra para despedir a Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal y Marcelo Germán Videla. Lo hizo en representación del gobernador Marcelo Orrego, quien se encuentra en Estados Unidos cumpliendo compromisos de su agenda internacional y, según explicó, siguió de cerca cada instancia de la tragedia desde el momento en que ocurrió el accidente.

Durante su discurso, el vicegobernador sostuvo que la pérdida de los cuatro funcionarios "ha calado profundamente en el corazón de cada uno de los sanjuaninos" y destacó la trayectoria de quienes fallecieron mientras participaban de una capacitación sobre incendios forestales en Valle Fértil. "Ellos dieron una vida a su vocación de servicio. Trabajaron desde muy jóvenes para brindar seguridad y bienestar a los sanjuaninos. Murieron en su ley, murieron cumpliendo su función", afirmó.

Con un tono profundamente emotivo, también dirigió unas palabras a los familiares presentes. "Veo madres que pierden a sus hijos, esposas que pierden a sus maridos, hijos e hijas que pierden a sus padres. De un minuto para otro se les viene el mundo encima", expresó. Luego aseguró que el mejor homenaje será que esas familias "sigan transitando el camino del bien" y encuentren fortaleza para seguir adelante.

Martín también destacó el acompañamiento de la Policía de San Juan y del cuerpo de Bomberos, al recordar que tres de las víctimas pertenecían a esa institución. "La Policía también es una familia y seguramente estará al lado de cada una de estas familias que hoy tienen esta irreparable pérdida. Desde el Gobierno de San Juan también las vamos a acompañar como corresponde", señaló.

Con el cierre de su mensaje llegó también el último homenaje institucional antes del descanso final de los cuatro funcionarios. "Para Germán, para Carlos, para Rubén y para Jorge: descansen en paz", concluyó el vicegobernador, antes de que la Banda de Música de la Policía acompañara el ingreso de los féretros al Cementerio de la Capital y se completara la ceremonia de despedida.