El mundo del espectáculo y el humor argentino está de luto: el actor y comediante Jorge Montejo, recordado popularmente por dar vida al entrañable personaje “Paolo el rockero”, murió este jueves a los 68 años en la ciudad bonaerense de Tandil tras sufrir un cuadro de pulmonía.

El artista falleció en el Hospital Santamarina de Tandil, centro de salud donde permanecía internado desde hacía varios días a raíz de la complicación respiratoria.

El salto a la fama y sus latiguillos inolvidables

Montejo alcanzó la popularidad masiva en 1986 tras irrumpir en el recordado ciclo televisivo Badía & Cía, donde cautivó al público con una estética inconfundible: pelo largo, vincha, morral y ropa hippie.

Su particular estilo y cadencia al hablar instalaron expresiones que rápidamente se convirtieron en latiguillos de uso popular en toda la Argentina, entre ellas:

“¿Qué hacés, persona?”; “¡Uhhh... loco!”; y “¡Mató la onda loco!” fueron los tics que siempre dejaron huella en la televisión, el cine y la música.

A partir del fenómeno generado por su personaje, el humorista construyó una extensa presencia en algunos de los programas más emblemáticos de la televisión nacional, con pasos por ciclos como Feliz Domingo, De carne somos, La movida del verano, Ritmo de la noche, VideoMatch y Peligro sin codificar.

En paralelo, “Paolo” también dejó su huella en la pantalla grande con recordadas participaciones en clásicos de la comedia nacional de aquella época, como Los bañeros más locos del mundo y Extermineitors.

Además, en el mismo año de su explosión mediática —1986—, llegó a editar el álbum “¿Pero qué te pasa, loco?”, una producción discográfica que combinaba canciones, imitaciones y humoradas.