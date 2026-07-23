El folklore argentino atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de Alberto José Ovando, integrante de Los Fronterizos, una de las agrupaciones más emblemáticas de la música popular nacional. La noticia fue confirmada por el propio conjunto a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales.

"Con profundo dolor despedimos hoy a un amigo, a un compañero y a un Fronterizo", expresaron los integrantes de la formación, quienes resaltaron no solo su calidad artística, sino también el compromiso y la calidez humana que lo caracterizaron durante su paso por el grupo.

En el mensaje, la agrupación destacó el legado que deja Ovando: "Hay personas que dejan una huella imborrable, no solo por su talento, sino también por la calidad humana con la que transitan la vida. Hoy nos toca despedir a quien supo llevar con orgullo la bandera de Los Fronterizos, honrando una historia de tantos años con su voz, su compromiso y su inmenso corazón".

Una voz que mantuvo viva la historia de Los Fronterizos

Alberto José Ovando se había incorporado a Los Fronterizos en 2023, ocupando el lugar de barítono dentro de la formación más reciente del histórico conjunto. Además de su voz, se destacaba por interpretar instrumentos tradicionales del folklore argentino, como el bombo y la quena.

Si bien su fallecimiento ocurrió el 19 de julio, la noticia se conoció públicamente en las últimas horas y provocó una inmediata repercusión entre músicos, seguidores y amantes del folklore de todo el país.

Un emblema de la música popular argentina

Fundado en Salta en 1953, Los Fronterizos se consolidó como uno de los grupos más influyentes de la historia del folklore argentino. Su consagración internacional llegó en 1964, cuando grabó la histórica Misa Criolla junto al compositor Ariel Ramírez, una obra que trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de la música argentina.

Tras conocerse el fallecimiento de Ovando, el nombre del conjunto volvió a ubicarse entre las principales tendencias de búsqueda en internet, reflejando el impacto que la noticia generó entre distintas generaciones de seguidores.

Con la partida de Alberto José Ovando, el folklore argentino pierde a un intérprete que, desde su incorporación al grupo, trabajó para mantener vigente el legado de una de las formaciones más importantes de la historia de la música popular nacional.