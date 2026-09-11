Alberto Mattar, el ingeniero agrimensor sanjuanino que en 2019 protagonizó una particular protesta semidesnudo en plena Plaza 25 de Mayo, murió en las últimas horas a los 79 años. La noticia fue comunicada por personas cercanas a su entorno y generó mensajes de pesar en las redes sociales.

Mattar contaba con una extensa trayectoria profesional, aunque su nombre adquirió una fuerte exposición pública hace siete años, cuando decidió realizar una llamativa manifestación en el centro de la provincia para visibilizar un reclamo que, según aseguraba en aquel momento, llevaba varios años realizando sin obtener respuestas.

El episodio ocurrió el 11 de marzo de 2019. Mattar recorrió la Plaza 25 de Mayo vestido con ropa interior, zapatos y un maletín. Su objetivo era reclamar ante las autoridades por la presencia de trabajadoras sexuales trans en inmediaciones de su vivienda, ubicada sobre avenida Córdoba, entre Güemes y Caseros.

Según explicó entonces, llevaba más de una década realizando presentaciones y llamando a la Policía por diferentes situaciones que, afirmaba, se producían frente a su domicilio. Ante la falta de una solución, decidió utilizar aquella particular forma de protesta para lograr que su reclamo tuviera repercusión pública.

La imagen no tardó en viralizarse. El episodio trascendió las fronteras de San Juan y llegó a distintos medios nacionales, entre ellos TN. La Policía lo demoró posteriormente en la Comisaría 1ª por una infracción al Código de Faltas.

La protesta también abrió un debate en la provincia. Trabajadoras sexuales trans respondieron públicamente al reclamo y señalaron que desarrollaban esa actividad por necesidad ante las dificultades que enfrentaban para conseguir otros empleos.

Una semana después de aquella manifestación, medios locales informaron que ya no se observaba la misma presencia de trabajadoras sexuales en la zona por la que Mattar había reclamado.

Con el paso del tiempo, aquella protesta quedó como uno de los episodios más recordados protagonizados por Mattar y marcó una inesperada exposición pública para el profesional sanjuanino.

Este viernes 11 de septiembre se conoció su fallecimiento a los 79 años. Tras la noticia, familiares, allegados y conocidos expresaron mensajes de acompañamiento y dolor en las redes sociales.