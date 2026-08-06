Alex Hughes, hijo del histórico futbolista inglés Mark Hughes, murió a los 38 años como consecuencia del síndrome de muerte súbita del adulto (SADS), una afección cardíaca inesperada que puede provocar la muerte sin que existan signos previos evidentes.

A poco más de un mes del fallecimiento, una investigación judicial realizada en Inglaterra permitió conocer detalles del episodio. La forense Victoria Davies determinó que se trató de una muerte por causas naturales y descartó la intervención de factores externos.

Hughes se desplomó en el piso de su habitación durante la mañana del 19 de junio. Cerca de las 7, sus dos hijos lo encontraron y el mayor, Sebastian, de apenas 11 años, intentó reanimarlo mediante maniobras de RCP.

Sin embargo, los esfuerzos no lograron salvarle la vida.

Qué reveló la investigación

La audiencia se realizó en Warrington y estableció que los estudios toxicológicos no detectaron alcohol, drogas ni medicamentos en el organismo de Hughes.

El análisis cardíaco tampoco encontró una enfermedad evidente: el corazón presentaba un aspecto aparentemente normal, pese a que la causa de muerte fue una muerte súbita de origen cardíaco.

Durante la investigación, la forense explicó que el síndrome de muerte súbita del adulto afecta principalmente a hombres jóvenes y señaló que en Inglaterra se producen aproximadamente 800 casos por año.

El dolor de Mark Hughes

La muerte de Alex provocó un profundo dolor en su familia. Su padre, Mark Hughes, y su esposa, Jill, expresaron públicamente su conmoción por el fallecimiento inesperado.

El exjugador recordó a su hijo como un hombre dedicado a su familia, esposo y padre de dos niños, además de hermano de Curtis y Xenna.

El funeral se realizó el mes pasado en la iglesia de San Pedro, en Prestbury, Cheshire. Mark Hughes fue uno de los familiares que llevó el ataúd durante la ceremonia, a la que asistieron familiares, amigos y figuras del fútbol inglés.

Entre los presentes estuvieron Alex Ferguson, histórico entrenador del Manchester United, y los exfutbolistas Bryan Robson y Ryan Giggs.

Una vida ligada al fútbol, pero lejos de los flashes

Alex Hughes también estuvo vinculado al fútbol, aunque desde un lugar diferente al de su padre. Tuvo un breve paso como futbolista en Gales, pero desarrolló principalmente su carrera como analista y especialista en captación de jugadores.

Trabajó en clubes como Blackburn Rovers, Manchester City, Fulham, 1860 Munich y Reading, además de desempeñarse en AFC Fylde, Morecambe y Grimsby Town, donde ocupaba el cargo de jefe de captación.

Nació en 1987, cuando su padre jugaba en Barcelona, y permaneció relacionado con el fútbol durante toda su vida.

Mark Hughes, de 62 años, fue una de las grandes figuras del fútbol británico. Como delantero brilló en Manchester United, Barcelona, Bayern Múnich, Chelsea y Blackburn Rovers, además de dirigir durante cinco años a la selección de Gales.