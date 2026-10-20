El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, según confirmó este martes 20 de octubre la Asociación Argentina de Actores y Actrices. El artista había permanecido internado durante varios días en el Hospital María Ferrer, especializado en enfermedades respiratorias.

La noticia generó pesar en el mundo del espectáculo argentino, donde Grimau dejó una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro. Hasta el momento, no se difundió una confirmación médica sobre la causa inmediata de su fallecimiento.

La Asociación Argentina de Actores lo despidió con un mensaje en el que destacó su recorrido artístico y acompañó a sus familiares, amistades y colegas.

Una carrera de más de seis décadas

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, provincia de Buenos Aires, su nombre real era Antonio Rebolini. Comenzó a actuar a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar una obra teatral en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los rostros reconocidos de las telenovelas argentinas. Entre sus trabajos más recordados se encuentran Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano, Ricos y famosos, Valientes y Herederos de una venganza.

Su carrera también incluyó numerosas obras teatrales y participaciones cinematográficas. En 1974 debutó en la pantalla grande con La Mary, película protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón.

Su interpretación de Sandro y el reconocimiento

Uno de los papeles más destacados de su etapa final fue la interpretación de Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro, en la serie Sandro de América, estrenada en 2018.

Por ese trabajo recibió el premio Martín Fierro como actor protagonista de unitario o serie. Su trayectoria también fue reconocida en 2005 con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación.

Sus últimos problemas de salud

En 2021, Grimau había atravesado una internación prolongada después de contraer coronavirus. Su cuadro fue grave y necesitó asistencia respiratoria. Tras recibir el alta, contó que había perdido 22 kilos durante la enfermedad y que la recuperación había sido extensa.

En los últimos días volvió a enfrentar complicaciones respiratorias y debió suspender compromisos laborales. Pese a los problemas de salud, había continuado vinculado con el teatro y mantenía proyectos profesionales.

Su muerte deja una trayectoria que atravesó distintas generaciones de la televisión argentina y que combinó papeles de galán con interpretaciones dramáticas en cine y teatro.