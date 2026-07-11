Murió Antonio Rattín, ídolo de Boca y emblema de la Selección Argentina

Antonio Ubaldo Rattín falleció este sábado a los 89 años y dejó un vacío profundo en el fútbol argentino. El mediocampista fue el gran referente de Boca Juniors durante la década del 60, estableciendo un estilo de juego temperamental que luego continuaron figuras como el Chapa Rubén Suñé, Blas Armando Giunta o Mauricio Serna.

Su trayectoria profesional abarcó 15 años y se desarrolló exclusivamente con dos camisetas, la azul y oro y la de la Selección Argentina. Rattín debutó a los 19 años tras formarse en las inferiores xeneizes y llegó a disputar 382 partidos, siempre como integrante de la formación titular. En ese tiempo conquistó cuatro títulos, incluyendo los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, además de la obtención de la Copa Argentina en 1969.

En el ámbito internacional defendió al equipo nacional durante 10 años entre 1959 y 1969, participando en los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último torneo protagonizó una escena icónica al ser expulsado por el árbitro Rudolf Kreitlein. Al no existir las tarjetas en esa época, permaneció en cancha más de 10 minutos exigiendo un traductor. Al retirarse, estrujó el banderín del córner con la bandera británica y se sentó en la alfombra roja real. Aquel incidente motivó que la FIFA implementara las tarjetas amarillas y rojas desde 1970.

El ex jugador apodado el Rata sumó 21 partidos con la albiceleste y marcó un gol. Tras conocerse la noticia, Boca Juniors publicó un sentido mensaje de despedida manifestando que "Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución". El club acompañó a su familia en el difícil momento y cerró su homenaje con la frase "Hasta siempre, Rata".