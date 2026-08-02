Benjamín Gajardo, un futbolista de 18 años, murió luego de permanecer internado en grave estado tras sufrir un accidente de tránsito en San Rafael, Mendoza. La noticia generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y personas vinculadas al fútbol local, que expresaron su dolor y enviaron mensajes de despedida.

El siniestro ocurrió el jueves 30 de julio, cerca de las 21.45, en la intersección de las calles Las Vírgenes y El Chañaral.

Según el parte policial, Gajardo circulaba en una motocicleta Gilera Smash 125 en dirección oeste-este cuando, por motivos que todavía son investigados, impactó contra un Honda Fit que realizaba una maniobra de giro hacia el sur por calle El Chañaral.

Como consecuencia del fuerte choque, la motocicleta también terminó colisionando contra un Chevrolet Corsa que se encontraba en la intersección.

Fue trasladado de urgencia al hospital

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió al joven en el lugar y, debido a la gravedad de las lesiones, lo trasladó de urgencia al Hospital Schestakow.

Gajardo quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con lesiones de extrema gravedad y pronóstico reservado.

Pese al trabajo del equipo médico, durante la noche del viernes se confirmó su fallecimiento.

El dolor del Club General San Martín

La muerte del joven provocó una fuerte repercusión en el ambiente deportivo de San Rafael. El Club General San Martín de Salto de las Rosas, donde Gajardo jugó durante toda la temporada 2025 y el Torneo Vendimia 2026, publicó un mensaje para despedirlo.

“Con profundo pesar despedimos a Benjamín Gajardo, quien vistió con orgullo los colores de nuestro Club General San Martín durante toda la temporada 2025 y el Torneo Vendimia 2026”, expresó la institución.

El club destacó su “compromiso, compañerismo y amor por esta camiseta” y recordó también el vínculo de su familia con la institución: su papá, Daniel Gajardo, fue director técnico de la Primera División.

“Acompañamos en este difícil momento a toda la familia Gajardo, amigos, compañeros y seres queridos, elevando una oración por el eterno descanso de Benjamín”, señaló el comunicado.

Finalmente, el club cerró el mensaje con una frase de despedida: “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

Conmoción en el fútbol de San Rafael

La noticia generó una ola de mensajes en las redes sociales. Clubes de la liga local, compañeros, entrenadores y amigos recordaron al joven y expresaron sus condolencias a la familia.

Mientras la comunidad deportiva despide a Gajardo, la investigación continúa para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente que terminó con la vida del futbolista.