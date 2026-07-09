La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más reconocidas del pop y el rock internacional, murió a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada desde hacía varias semanas tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia. La noticia fue confirmada este jueves por su familia y su equipo de trabajo.

La artista, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, atravesaba un delicado cuadro de salud desde comienzos de mayo. Luego de la intervención quirúrgica por una perforación intestinal fue inducida a un coma para favorecer su recuperación. Semanas después logró salir de ese estado, aunque continuó internada en terapia intensiva debido a la gravedad de su condición. Finalmente, falleció como consecuencia de las complicaciones derivadas de la enfermedad por la que era tratada.

Bonnie Tyler alcanzó fama mundial gracias a su inconfundible voz rasgada y a una serie de éxitos que marcaron la música de las décadas de 1970 y 1980. Su mayor consagración llegó en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", una balada producida por Jim Steinman que lideró los rankings internacionales y se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de la historia del pop.

Un año más tarde volvió a conquistar al público con "Holding Out for a Hero", tema que formó parte de la banda sonora de la película Footloose y que con el paso de los años se transformó en un clásico utilizado en películas, series y campañas publicitarias. A esos éxitos se suma "It's a Heartache", canción que la proyectó internacionalmente a fines de los años 70.

La particular potencia y el tono ronco de su voz surgieron tras una operación en sus cuerdas vocales realizada en la década de 1970, una característica que terminó convirtiéndose en su sello artístico y la distinguió durante toda su carrera.

Bonnie Tyler, un ícono de los 80. (Foto: REUTERS/Tobias Schwarz)

A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler recibió múltiples reconocimientos, obtuvo nominaciones a los premios Grammy y representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013. Incluso en sus últimos años continuó grabando discos y ofreciendo conciertos alrededor del mundo, consolidándose como una figura de enorme influencia dentro del pop-rock internacional.

La muerte de la artista generó una profunda conmoción entre colegas, fanáticos y referentes de la música, que rápidamente expresaron su pesar en las redes sociales y destacaron el legado de una cantante cuya voz se convirtió en una de las más reconocibles de la música contemporánea.