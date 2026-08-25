Murió Brisa Gallardo, la joven de 20 años que sufrió un grave siniestro vial en el centro

Brisa Gallardo, una joven de 20 años oriunda de Chimbas, murió este lunes por la noche luego de permanecer tres días internada en grave estado tras un siniestro vial ocurrido en pleno centro de San Juan.

El fallecimiento fue confirmado alrededor de las 21:30. Gallardo permanecía internada en el área de Terapia Intensiva del Hospital Rawson y su cuadro de salud se había agravado como consecuencia de las lesiones sufridas durante el impacto.

El siniestro ocurrió el viernes 21 de agosto, cerca de las 16:30, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca. La joven circulaba en una motocicleta Gilera 150 cc en dirección de oeste a este cuando, por circunstancias que todavía son investigadas, fue embestida por una camioneta Peugeot 3008.

El vehículo era conducido por Mateo Joaquín Argüello Medawar, según los datos que trascendieron en el marco de la investigación.

Tras el impacto, Gallardo recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Allí permaneció internada durante tres días bajo cuidados intensivos debido a la gravedad de las heridas.

Pedidos de oración y preocupación de la familia

Durante el fin de semana, familiares y allegados de la joven habían difundido pedidos de oración por su recuperación. También expresaron su preocupación por la evolución de la causa y reclamaron que el siniestro fuera investigado para determinar las circunstancias en las que ocurrió.

La confirmación de la muerte generó pesar entre sus allegados, quienes habían seguido durante los últimos días la evolución de su estado de salud.

Cómo continúa la investigación

El fallecimiento de Gallardo modifica el escenario judicial del caso. La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales y, hasta ahora, el expediente era analizado bajo la figura de lesiones gravísimas culposas.

A partir de la muerte de la joven, la calificación legal podría modificarse a homicidio culposo por conducción imprudente de un vehículo con motor, siempre que la investigación determine que existió responsabilidad penal por parte del conductor.

Ahora, la Justicia deberá profundizar las medidas para establecer cómo ocurrió el choque y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre las actuaciones previstas se encuentra la realización de la autopsia judicial, además de otras pericias y elementos incorporados al expediente.