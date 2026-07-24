El fútbol uruguayo atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Bruno Bentancor. El delantero de 22 años falleció este miércoles a raíz de un paro cardiorrespiratorio, según confirmó oficialmente Deportivo Italiano, el club donde jugaba en la actualidad. La noticia generó una fuerte conmoción entre excompañeros, instituciones y simpatizantes.

Bentancor, apodado "Bola", había surgido de las divisiones inferiores de Fénix y luego continuó su formación en Peñarol, donde debutó en Primera División en 2023. Durante su carrera también pasó por Everton de Chile, Rentistas y Cerro, además de tener un breve paso por Emiratos Árabes Unidos antes de regresar al fútbol uruguayo.

En los últimos días, el atacante había cobrado notoriedad en Argentina luego de realizar una prueba en Deportivo Riestra. Su nombre quedó envuelto en una polémica tras la difusión de imágenes en las que era señalado por llevarse prendas de vestir del club, un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales y tuvo amplia repercusión mediática.

Tras conocerse su fallecimiento, Peñarol, Cerro, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y otras instituciones expresaron sus condolencias a la familia y recordaron al joven delantero con emotivos mensajes. El club aurinegro destacó que Bentancor integró el plantel campeón del Torneo Apertura 2023 y lamentó profundamente su partida.

La muerte de Bentancor enluta al fútbol uruguayo y pone un abrupto final a la carrera de un jugador que, con apenas 22 años, buscaba relanzar su trayectoria profesional tras varias experiencias en distintos clubes de Sudamérica.