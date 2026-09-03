El fútbol argentino y especialmente el mundo Boca están de luto. Carlos Horacio “El Loco” Salinas, uno de los protagonistas de una época dorada del Xeneize y autor de un recordado gol en la conquista de la primera Copa Intercontinental del club, murió a los 70 años.

El exmediocampista tucumano falleció este martes 1 de septiembre. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de varios equipos del fútbol argentino, pero dejó una huella especial en Boca, donde fue campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental en 1978 bajo la conducción de Juan Carlos Lorenzo.

Salinas llegó al Xeneize a comienzos de 1978 después de destacarse en Chacarita Juniors. Con la camiseta azul y oro disputó 83 partidos oficiales y convirtió 13 goles entre 1978 y 1980.

Durante la Copa Libertadores de 1978 jugó seis encuentros y marcó tres tantos. Boca terminó levantando el trofeo después de superar a Deportivo Cali en la definición.

Sin embargo, una de las imágenes que lo acompañó durante el resto de su vida se produjo en Alemania.

Boca enfrentó al Borussia Mönchengladbach en la revancha de la Copa Intercontinental y consiguió una histórica victoria por 3-0. Darío Felman y Ernesto Mastrángelo anotaron los primeros tantos, mientras que Salinas fue el encargado de cerrar la goleada.

El tucumano avanzó entre los defensores alemanes y definió con un remate cruzado para marcar el tercer gol. Aquella victoria consagró a Boca campeón intercontinental por primera vez en su historia.

Una extensa carrera por el fútbol argentino

Nacido en San Miguel de Tucumán, Salinas comenzó su recorrido futbolístico en las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Posteriormente llegó a River Plate, donde debutó en Primera División en 1974.

Tras un breve paso por el Millonario encontró continuidad en Chacarita Juniors. Allí disputó 96 encuentros entre 1976 y 1977 y convirtió 19 goles, rendimiento que posteriormente le abrió las puertas de Boca.

A fines de 1980 dejó el Xeneize como parte de la operación que permitió la llegada de Diego Armando Maradona desde Argentinos Juniors. Precisamente con la camiseta del Bicho protagonizó otro episodio que quedó en la historia del fútbol argentino.

En 1981 convirtió el penal que permitió a Argentinos Juniors mantener la categoría y terminó confirmando el descenso de San Lorenzo, el primero de uno de los denominados cinco grandes del fútbol argentino.

Salinas también vistió las camisetas de Independiente, Independiente Medellín y Deportivo Pereira, entre otros equipos, hasta cerrar su carrera como futbolista en 1987.

Con su fallecimiento, Boca despide a uno de los protagonistas de una generación que escribió algunas de las primeras grandes páginas internacionales del club.