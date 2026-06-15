La música cuyana está de luto tras la muerte de Pocho Sosa, quien falleció a los 82 años y dejó una marca profunda en la cultura regional y nacional. Su figura es considerada una de las más representativas del folclore de Cuyo.

El artista será despedido este domingo en la Honorable Legislatura de Mendoza, donde se realizará un homenaje institucional solicitado por su familia. El velatorio tendrá lugar entre las 13.30 y las 16.30 en el Salón Rojo, con la participación de familiares, artistas, autoridades y público en general.

Hasta el momento no se informaron las causas del fallecimiento. Se conocía que el cantor había sufrido un accidente cerebrovascular el año pasado, lo que lo mantuvo alejado de los escenarios durante su proceso de recuperación.

La noticia fue confirmada por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien expresó su pesar y destacó el aporte del artista a la identidad cultural de la provincia.

A lo largo de su trayectoria, Pocho Sosa se consolidó como una figura central del folclore cuyano, con presencia en festivales, celebraciones vendimiales y escenarios de todo el país. Su voz quedó asociada a la tonada, la cueca y las tradiciones de la región.

Con su fallecimiento, Mendoza pierde a uno de sus máximos referentes artísticos, aunque su obra y su legado permanecen como parte del patrimonio cultural cuyano.