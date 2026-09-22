El fútbol tucumano quedó conmocionado por la muerte de César “Tigre” Ruiz, delantero de El Rejunte FC, quien falleció luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras se trasladaba en moto hacia su trabajo en la cosecha. El siniestro ocurrió en la rotonda de Los Ralos, en Tucumán, cuando la motocicleta en la que viajaba chocó contra otro vehículo. Ruiz era padre de tres hijos y una persona muy querida en Villa La Tercera.

La noticia generó un fuerte impacto entre sus familiares, amigos y compañeros, especialmente porque el futbolista había tenido participación en un partido apenas 48 horas antes de su muerte.

El último gol

El sábado, Ruiz fue una de las figuras de El Rejunte FC en la victoria por 3-0 como visitante frente a Independiente de Tafí Viejo, por la quinta fecha de la segunda etapa de la Primera B de la Liga Tucumana. El delantero convirtió uno de los tantos del encuentro y cerró así su última actuación dentro de una cancha.

Dos días después, la noticia de su fallecimiento golpeó al plantel y a toda la comunidad futbolística de la zona. Su último gol, que había sido parte de una jornada deportiva para el equipo, quedó como uno de los últimos recuerdos de Ruiz con la camiseta de El Rejunte.

El mensaje del club

Luego de conocerse la muerte del jugador, El Rejunte FC publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, acompañado por una fotografía del delantero.

“Cuánto dolor nos dejas, Tigre. Nos quedamos con tu alegría de siempre, tu compañerismo y ese último gol con nuestra camiseta que guardaremos para siempre en la memoria del club”, expresó la institución.

El club también acompañó a los familiares y seres queridos del futbolista y cerró su mensaje con una despedida: “Hasta siempre, goleador. El Rejunte FC nunca te va a olvidar”.

La muerte de Ruiz ocurrió mientras se dirigía a cumplir con su jornada laboral en la cosecha. Además de su actividad como futbolista, el delantero trabajaba para sostener a su familia, por lo que su fallecimiento provocó una profunda conmoción en Villa La Tercera, donde fueron despedidos sus restos.

La fecha de la Liga Tucumana

En medio del impacto por la muerte de Ruiz, la quinta jornada de la segunda etapa de la Primera B de la Liga Tucumana continuó con distintos encuentros.

El Rejunte había conseguido el triunfo ante Independiente de Tafí Viejo el sábado, mientras que también se registraron las victorias de Eudoro Avellaneda sobre Unión del Valle, Alianza Deportiva frente a 20 de Junio, La Florida ante Fundación Mapa y La Candelaria contra Pozo Largo

Para sus compañeros, sin embargo, los resultados deportivos quedaron relegados después de la tragedia. El recuerdo de César “Tigre” Ruiz quedó ligado a su último partido, al gol que marcó con El Rejunte y al acompañamiento de sus compañeros y familiares tras su inesperada muerte.