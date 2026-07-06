La comunidad de las redes sociales quedó conmocionada tras la muerte de Sebastián Funes, el creador de contenido conocido como Chatterbox. El joven de 27 años falleció este domingo en un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, en cercanías de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. En el accidente también perdió la vida su padre, Juan Manuel Funes, de 54 años.

El siniestro ocurrió alrededor de las 14:30 en el kilómetro 349. De acuerdo con las primeras hipótesis de la investigación, uno de los vehículos involucrados habría intentado sobrepasar a un camión jaula con acoplado en un tramo recto de la ruta. La maniobra derivó en una colisión que involucró a un Honda Civic, una camioneta Chevrolet S-10 y el transporte de carga.

Como consecuencia del impacto, el automóvil en el que viajaba la familia salió despedido hacia la banquina, que estaba cubierta por agua, y terminó volcado. En el vehículo también viajaban la esposa de Juan Manuel Funes y una hija de 12 años, quienes lograron salir por sus propios medios.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó. La menor sufrió golpes y una herida cortante en la frente, mientras que los ocupantes de la camioneta también recibieron asistencia médica. El conductor del camión resultó ileso.

Quién era Chatterbox

Sebastián Funes era uno de los creadores de contenido vinculados a los videojuegos con mayor crecimiento de los últimos años. Bajo el nombre de Chatterbox construyó una amplia comunidad en YouTube, Twitch y TikTok, donde publicaba desafíos, reacciones y contenido relacionado con videojuegos.

Su canal de YouTube reunía cerca de 1,7 millones de suscriptores, mientras que en Twitch superaba los 114.000 seguidores. Entre los títulos que abordaba con mayor frecuencia se encontraban Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys.

Uno de sus videos más vistos fue publicado en marzo de 2022 y superó los cinco millones de reproducciones, consolidando su crecimiento dentro del mundo del streaming y la creación de contenido digital.

Una despedida familiar que terminó en tragedia

El viaje tenía un motivo personal. Sebastián había viajado junto a su familia hasta Pehuajó para despedir a su abuela, fallecida el 2 de julio a los 87 años. El accidente ocurrió cuando emprendían el regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde residían desde hacía varios años, en el barrio de Caballito.

Los restos de Sebastián Funes y de su padre fueron velados este lunes en Pehuajó. El sepelio estuvo a cargo de la Cooperativa Eléctrica de esa ciudad, mientras familiares, amigos y miles de seguidores expresaron sus condolencias a través de las redes sociales, donde Chatterbox había construido una comunidad de millones de usuarios.