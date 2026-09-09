Murió Chiche Gelblung a los 82 años tras una nueva internación

El periodista Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años en el Sanatorio Mater Dei, en la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecía internado por dificultades respiratorias. La noticia generó pesar en el ámbito periodístico argentino, donde desarrolló una extensa trayectoria en medios gráficos, radio y televisión.

Gelblung había sido ingresado nuevamente al centro médico en los últimos días. Según se informó, se trataba de su cuarta internación durante 2026, luego de atravesar diferentes complicaciones de salud a lo largo del año.

En junio, el periodista había permanecido casi un mes en terapia intensiva a raíz de una trombosis en el tobillo, cuadro que derivó en una extensa recuperación. Posteriormente, continuó bajo seguimiento médico hasta su nueva hospitalización.

“Chiche” Gelblung fue una figura reconocida del periodismo argentino y tuvo una extensa carrera profesional. Se desempeñó como periodista gráfico, conductor y productor, y desarrolló buena parte de su trayectoria en radio y televisión.

En los últimos años estuvo especialmente vinculado a Crónica TV, donde condujo distintos ciclos y se consolidó como uno de los referentes de la señal. Su estilo directo y su presencia en programas de actualidad y entrevistas marcaron una etapa de la televisión argentina.

Una extensa trayectoria

Gelblung comenzó su carrera en el periodismo gráfico y con el paso de las décadas amplió su actividad hacia distintos formatos de comunicación. Trabajó en medios de alcance nacional y participó de numerosos programas periodísticos y de actualidad.

Su carrera estuvo atravesada por la cobertura de acontecimientos políticos, sociales y policiales, además de entrevistas a figuras de distintos ámbitos. También ocupó espacios de conducción y producción, construyendo un perfil reconocible dentro del periodismo argentino.

Su fallecimiento se produjo después de varios meses atravesados por problemas de salud y sucesivas internaciones. Tenía 82 años.