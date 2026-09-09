La noticia de la muerte de de Chiche Gelblung fue confirmada durante la mañana de este miércoles por sus compañeros de Crónica TV, quienes lo despidieron al aire con palabras de profundo reconocimiento.

“Murió nuestro compañero y leyenda del periodismo argentino. Una figura emblemática. Luchó tanto, pero esta vez no pudo”, expresaron los conductores del noticiero matutino.

Los periodistas recordaron especialmente su personalidad, su cultura y su capacidad para desarrollar conversaciones y entrevistas. “Hablar con él era un lujo”, señalaron, y lo definieron como “un maestro” que deja una marca importante en el periodismo.

Mercedes Ninci recordó su pasión por trabajar

La periodista Mercedes Ninci también expresó su dolor por la muerte de Gelblung y recordó los últimos momentos en los que compartió espacios de trabajo con él.

“Siempre me llamaba para salir en Radio del Plata, en el programa de él. Como era Chiche no podía decirle que no”, contó Ninci en diálogo con Crónica TV.

La periodista destacó especialmente el esfuerzo que hacía Gelblung para continuar trabajando pese a los problemas de salud que atravesaba.

“Qué tipo laburante. Veía más allá, la tenía muy clara”, expresó Ninci al recordar al periodista.

Daniel Arroyo destacó su deseo de seguir trabajando

El exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo también recordó a Gelblung y habló sobre la relación que mantuvo con él tanto en entrevistas como en conversaciones personales.

“He tenido la suerte de tratarlo en dos planos: en las entrevistas y porque tuve varias charlas personales”, señaló Arroyo.

El exfuncionario remarcó que Gelblung quería continuar ligado a los medios hasta el final de su vida.

“Un hombre que quería trabajar hasta el final; su lugar era en la tele, en la radio, se notaba que quería estar”, sostuvo.

Además, destacó su capacidad para analizar diferentes situaciones y su mirada amplia sobre la realidad.

Lío Pecoraro: “Chiche para siempre”

Lío Pecoraro, compañero de Gelblung en Crónica TV, también compartió un mensaje de despedida.

“Nos apreciábamos mucho y nos respetábamos. Chiche para siempre. Q.e.p.d”, expresó el periodista.

Luego amplió su homenaje y destacó la influencia que Gelblung tuvo sobre distintas generaciones de profesionales.

“Fue un enorme periodista y formador de muchos de sus colegas. Dejó una marca profunda en los medios y una manera propia, inconfundible, de buscar y contar la información”, afirmó.

Pecoraro lo definió además como “una figura imprescindible del periodismo argentino” y destacó su pasión por la profesión y por la vida.

Una trayectoria marcada por el trabajo

La despedida de sus colegas coincidió en un punto: Gelblung mantuvo hasta sus últimos años una fuerte vocación por el periodismo y por estar frente a un micrófono.

El periodista murió este miércoles a los 82 años, luego de haber sido internado el martes por un agravamiento de una afección respiratoria. Su fallecimiento generó muestras de afecto de colegas y figuras de distintos ámbitos que reconocieron la importancia de su trayectoria en los medios argentinos.