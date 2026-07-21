El heavy metal argentino está de luto. Claudio "Pato" Strunz, histórico baterista de Hermética y exintegrante de Malón, murió este lunes 20 de julio a los 59 años. La noticia fue confirmada por la propia banda Malón a través de sus redes sociales y rápidamente generó una profunda conmoción entre músicos, productores y miles de seguidores del metal en Argentina y el exterior.

Nacido el 11 de noviembre de 1966 en La Tablada, Strunz comenzó su carrera durante la década de 1980 con la banda Heinkel, junto al guitarrista Nicolás Takara. El grupo alcanzó notoriedad tras ganar un concurso de bandas en 1988, lo que le permitió presentarse en el programa televisivo Neo Sonido, emitido por ATC. Tras la disolución de esa formación, el baterista continuó su camino dentro de la escena metalera.

El gran salto de su carrera llegó en 1991, cuando se incorporó a Hermética para reemplazar a Tony Scotto. Su ingreso se produjo apenas semanas antes de la grabación de Ácido Argentino, considerado uno de los discos más importantes de la historia del heavy metal nacional. Más tarde participó también en Víctimas del Vaciamiento, consolidando la formación clásica de la banda junto a Ricardo Iorio, Claudio O'Connor y Antonio Romano.

Durante esa etapa, Hermética se convirtió en el grupo más convocante del género en Argentina, con presentaciones multitudinarias en el Estadio Obras Sanitarias y una destacada participación en el festival Monsters of Rock, compartiendo escenario con bandas internacionales como Black Sabbath, Slayer y Kiss.

Tras la separación de Hermética en 1994, Strunz fundó Malón junto a Claudio O'Connor, Antonio Romano y Karlos Cuadrado. Con esa banda continuó el legado del thrash metal argentino a través de discos como Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia. Aunque el grupo atravesó distintas etapas y separaciones, regresó con su formación original en 2011 y permaneció activo hasta que, en marzo de 2021, anunció la salida definitiva del baterista.

Además de su carrera sobre los escenarios, Strunz fue un impulsor fundamental de la escena independiente. Creó y administró La Cueva, una reconocida sala de ensayo que durante años fue punto de encuentro para numerosas bandas del rock argentino y semillero de nuevos artistas.

En 1998 también formó Simbiosis, un proyecto de nu metal que se adelantó a su tiempo dentro de la escena local. Años más tarde, a fines de 2022, inició una nueva etapa artística con el trío Íthaca, junto al guitarrista Guillermo "Chino" Gorosito y el bajista Marcelo Bracalente. Con esa formación lanzó en 2024 el álbum El peso que no pesa, en el que asumió por primera vez un rol protagónico en la composición de las letras.

En los últimos meses había regresado con fuerza a los escenarios a través del espectáculo "Hermética x Pato Strunz" (HXPS), una propuesta con la que volvió a interpretar los clásicos de la banda y se reencontró con distintas generaciones de fanáticos del heavy metal.

Hasta el momento, la causa oficial de su fallecimiento no fue informada. Sin embargo, en redes sociales varios seguidores señalaron que podría haberse tratado de un infarto, aunque esa versión no fue confirmada por su entorno.

Las despedidas no tardaron en multiplicarse. Malón publicó una fotografía de sus primeros años junto al mensaje: "Q.E.P.D. Pato Strunz. Por todos los buenos momentos compartidos, los kilómetros recorridos juntos. Queda la música. Buen viaje". Claudio O'Connor también expresó su dolor con una imagen junto al baterista y una breve dedicatoria: "Buen viaje, compañero".

Con su potencia detrás de la batería, su aporte creativo y su compromiso con la escena, Pato Strunz deja un legado que lo ubica entre los músicos más importantes en la historia del heavy metal argentino.