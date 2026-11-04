Murió Daniel Bifulco, uno de los integrantes de Los Jaimitos de Videomatch

El actor y humorista Daniel Bifulco murió a los 56 años. El artista, reconocido por haber integrado Los Jaimitos, uno de los grupos humorísticos que alcanzaron popularidad en VideoMatch, fue encontrado sin vida en su vivienda durante la mañana de este miércoles 4 de noviembre. Según las primeras informaciones, habría fallecido a causa de un infarto, aunque por el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias de su muerte.

Bifulco formó parte del trío Los Jaimitos junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. El grupo se convirtió en uno de los segmentos recordados del ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde sus personajes y ocurrencias consiguieron ganarse un lugar entre el público argentino.

En los últimos tiempos, los integrantes habían retomado el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, donde compartían videos y recordaban algunas de las situaciones que los hicieron populares en la televisión.

Una de las anécdotas más particulares de la historia del grupo había sido relatada por el propio Bifulco en una entrevista reciente. El humorista contó que el nacimiento de Los Jaimitos coincidió con el día en que nació su hija Luciana, el 5 de abril de 2001.

En aquella oportunidad, tenía programada una cesárea para el nacimiento de su hija, pero también debía cumplir con un compromiso laboral para VideoMatch. Ante la posibilidad de que no pudiera participar de la grabación, la producción comenzó a buscar un reemplazo. Sin embargo, sus compañeros decidieron encontrar una alternativa para que pudiera estar presente.

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta propusieron reunirse a las cinco de la mañana para grabar el material antes de que Bifulco tuviera que trasladarse al sanatorio. La producción se realizó durante las primeras horas del día y, posteriormente, una camioneta lo llevó hasta el hospital.

La jornada tuvo un desenlace particular: después del nacimiento de Luciana, el humorista se presentó en el programa y participó de la primera emisión en la que apareció el trío.

«No me voy a olvidar nunca de cómo nacieron Los Jaimitos porque fue el 5 de abril del 2001, el día que nació mi hija, el mismo día», había recordado.

También había destacado el gesto de sus compañeros para que pudiera cumplir con ambas responsabilidades. «La verdad que gracias a mis amigos, porque ya la producción general buscaba un reemplazo. Ya buscaban un reemplazo, pero mis amigos me hicieron la gamba y bueno, nacieron Los Jaimitos y nació mi hija», contó.

La muerte de Bifulco generó tristeza entre quienes compartieron con él su recorrido artístico y entre los espectadores que lo recuerdan por su paso por la televisión. Su participación en Los Jaimitos quedó asociada a una etapa del humor televisivo argentino, mientras que aquella anécdota sobre el nacimiento de su hija y el debut del grupo permanece como uno de los episodios más significativos de su historia personal y profesional.