El músico, compositor y cantante Daniel Melingo murió este martes a los 68 años, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. El artista fue hallado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos, generando una profunda conmoción en el ambiente cultural argentino.

Dueño de una trayectoria marcada por la constante reinvención, Melingo dejó una huella tanto en el rock nacional como en el tango contemporáneo, convirtiéndose en una de las figuras más singulares de la música argentina.

Durante la década de 1980 fue parte de algunas de las bandas más emblemáticas del país. Integró Los Abuelos de la Nada, formó parte de Los Twist y también acompañó a Charly García, participando de una de las etapas más recordadas del rock argentino.

Sin embargo, a partir de los años 90 decidió cambiar el rumbo de su carrera y se sumergió en el universo del tango. Lejos de reproducir los formatos tradicionales, construyó un estilo propio con una fuerte impronta teatral, incorporando el lunfardo, las historias del arrabal, el candombe y la estética bohemia que terminó convirtiéndose en su sello artístico.

Su propuesta trascendió las fronteras del país y le permitió alcanzar reconocimiento en escenarios de Europa y Latinoamérica. Entre sus trabajos más destacados se encuentran "Tangos bajos" (1998), "Maldito tango" (2007), "Linyera" (2014) y "Oasis" (2020), discos que consolidaron su lugar dentro del tango de vanguardia.

En los últimos años continuó plenamente activo. Al frente de su orquesta de tango de "madera y metales" realizó presentaciones en importantes salas, como la Sala Sinfónica del entonces Centro Cultural Kirchner y el Teatro Coliseo, donde revisó gran parte de su repertorio acompañado por destacados músicos invitados.

Además de su actividad sobre los escenarios, Melingo estrenó recientemente un documental dedicado a las raíces afrodescendientes de la música rioplatense y presentó su propio vino Malbec, elaborado en Mendoza y acompañado por un ensayo de su autoría.

Con su fallecimiento, la música argentina despide a un artista irrepetible, capaz de recorrer el rock, el tango y la experimentación con una identidad propia que marcó a varias generaciones.