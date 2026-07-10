La diputada provincial de San Luis Luciana Perano falleció el domingo a los 46 años luego de sufrir un infarto en la localidad de Parera, provincia de La Pampa, donde había nacido. La legisladora se encontraba junto a su familia cuando sufrió una descompensación momentos antes de emprender el regreso a San Luis.

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana. Tras su fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de General Pico para la realización de la autopsia correspondiente. De acuerdo con la información preliminar, el deceso habría obedecido a causas naturales.

Perano estaba casada con Martín Olivero, senador provincial y exintendente de La Punta, también oriundo de Parera. La pareja se encontraba de visita en la localidad pampeana junto a sus hijos al momento del trágico hecho.

La noticia generó una profunda conmoción en el ámbito político de San Luis. El gobernador Claudio Poggi expresó su pesar a través de las redes sociales y despidió a la legisladora con un emotivo mensaje.

"De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la Luchi. Luciana Perano era diputada provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi. QEPD", escribió el mandatario.

Durante la jornada del lunes, dirigentes de distintos espacios políticos, legisladores y funcionarios provinciales se acercaron a la Legislatura de San Luis para acompañar a la familia y rendir homenaje a la diputada.

Su trayectoria política

Luciana Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, representando al departamento Juan Martín de Pueyrredón por el Frente Ahora San Luis. Su primera banca la había obtenido en diciembre de 2021, cuando fue electa por el frente Unidos por San Luis, espacio político encabezado por Claudio Poggi.

Antes de integrar la Cámara de Diputados provincial, se desempeñó como concejal de la ciudad de La Punta. En la Legislatura presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales y también integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales.

Entre las iniciativas impulsadas durante su gestión se destacó el proyecto para la creación del municipio de Suyuque, una de las propuestas legislativas en las que trabajó durante los últimos meses.