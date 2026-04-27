San Juan amaneció este lunes 27 de abril con una noticia que generó profundo pesar en toda la provincia: falleció Diego Ramón Sosa, el niño de 12 años que desde hacía tiempo luchaba contra un cáncer en la sangre.

El menor conocido de cariño como 'Dieguito' atravesaba la segunda fase de un tratamiento que, en principio, debía extenderse durante al menos dos años. Sin embargo, su estado de salud se había complicado en las últimas semanas, con episodios de hiperglucemia que obligaron a la aplicación de insulina y la detección de una bacteria en su catéter.

El proceso médico había sido complejo y desgastante. Según relató su madre a mediados de marzo en distintos medios, Dieguito ya había atravesado cinco sesiones de quimioterapia, cada una con una semana de internación.

A este cuadro se sumaban dificultades en la cobertura de salud. La familia había denunciado reiterados inconvenientes con la obra social Panaderos Omega Salud, lo que los llevó a solicitar asistencia al Gobierno provincial para poder afrontar los costos del tratamiento.