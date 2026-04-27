San Juan amaneció con profunda tristeza tras conocerse la muerte de Diego Ramón Sosa, “Dieguito”, el niño de 12 años que atravesaba un complejo tratamiento contra la leucemia. Su fallecimiento se produjo el domingo por la noche y la noticia se difundió en la mañana del lunes.

La despedida del pequeño se reflejó rápidamente en redes sociales, donde instituciones deportivas, allegados y referentes que acompañaron su historia expresaron su dolor. Entre ellos, el Club Unión de Rawson, donde Dieguito jugaba en la categoría 2013 de las inferiores junto a sus hermanos, publicó mensajes de despedida y acompañamiento a la familia.

Desde la institución también destacaron las distintas acciones solidarias que se realizaron en su apoyo a lo largo del tiempo, con el objetivo de ayudar a costear tratamientos, internaciones y mejorar sus condiciones de vida durante el proceso médico.

A su vez, un influencer local que participó activamente de la campaña “Todos por Dieguito” también expresó su tristeza en redes sociales, recordando el acompañamiento colectivo que se generó en torno al niño y su lucha contra la enfermedad.

El influencer despidió a su amigo a quien desde hace tiempo brindaba contención y ayuda. (Foto captura Instagram)

Dieguito atravesaba la segunda fase de un tratamiento que inicialmente estaba previsto por al menos dos años. Sin embargo, en las últimas semanas su cuadro se había complicado con episodios de hiperglucemia que requirieron insulina y la aparición de una bacteria en su catéter, lo que agravó su estado de salud.

El impacto de su partida generó una fuerte ola de mensajes de condolencias en San Juan, donde su historia había movilizado a la comunidad deportiva y a distintos sectores solidarios que siguieron de cerca su evolución.