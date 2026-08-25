La música estadounidense está de luto. Dolly Parton murió este martes 25 de agosto a los 80 años, según confirmó su familia. La cantante, compositora y actriz construyó una carrera de casi seis décadas y se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia del country.

La noticia fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver, quien publicó un video en las redes sociales oficiales de la artista en representación de las familias Parton y Owens. De acuerdo con Reuters, la estrella falleció en paz en Nashville y, hasta el momento, no se dio a conocer la causa de muerte.

El fallecimiento ocurrió pocos días después de que Parton hablara públicamente sobre los problemas de salud que atravesaba. El viernes 21 de agosto había reconocido que estaba pasando por un período complicado y contó que durante años había relegado su propio bienestar mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025.

Pese a las dificultades, la cantante había asegurado que continuaba trabajando. En los últimos meses, sin embargo, su estado de salud la había llevado a reducir sus apariciones públicas y cancelar compromisos, incluida su residencia de conciertos en Las Vegas.

De una infancia humilde a convertirse en una estrella mundial

Nacida el 16 de enero de 1946 en Tennessee, Parton creció en una familia de escasos recursos y fue la cuarta de 12 hermanos. Desde muy pequeña mostró su vínculo con la música: comenzó a cantar en la iglesia y a tocar la guitarra durante su infancia, mientras daba sus primeros pasos como compositora.

Su carrera discográfica comenzó en 1967 con el álbum Hello, I'm Dolly. Con el paso de los años logró trascender las fronteras del country y convertirse en una figura de la cultura popular estadounidense.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Jolene”, “9 to 5”, “Coat of Many Colors” e “I Will Always Love You”. Esta última alcanzó una nueva dimensión mundial cuando Whitney Houston realizó su propia versión en 1992.

Parton también desarrolló una destacada carrera como actriz y empresaria. En cine protagonizó películas como 9 to 5, mientras que fuera de los escenarios impulsó proyectos comerciales y una extensa actividad filantrópica. A lo largo de su trayectoria obtuvo 11 premios Grammy, además de un Grammy honorífico por su carrera.

Su sobrino destacó, al despedirla, el impacto que tuvo mucho más allá de su propia familia y aseguró que Parton abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores y músicos. Su familia adelantó que trabajará para preservar el legado de una artista que llevó al country desde Tennessee hacia escenarios de todo el mundo.