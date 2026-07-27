Murió Duilio Cabré, el hermano mayor de Nicolás: "Nunca te voy a olvidar"

Nicolás Cabré atraviesa un difícil momento personal tras confirmarse el fallecimiento de Duilio, su hermano mayor de 47 años, quien se desempeñaba como taxista. Debido a este suceso, se decidió suspender la función dominical de Ni media palabra, pieza teatral que el artista protagoniza y dirige, además de cancelar su gira de prensa prevista en Uruguay. El actor utilizó sus plataformas digitales para expresar su tristeza mediante un texto profundo dirigido a su compañero de vida.

En su relato, Cabré manifestó que "Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy" y continuó asegurando que "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

El mensaje resaltó el vínculo entre ambos y el agradecimiento por el tiempo compartido. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón", expresó el protagonista sobre la trayectoria de su hermano.

La despedida concluyó con deseos de tranquilidad para el difunto. El actor escribió que "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto" y agregó que "Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte". Finalmente, acompañando una fotografía de los dos, Cabré sentenció que "Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".