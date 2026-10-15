Murió Eduardo Garcés, expresidente de la Federación de Viñateros de San Juan

El sector agroindustrial sanjuanino está de luto tras conocerse que falleció Eduardo Garcés, expresidente de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan. El histórico dirigente vitivinícola y productor local se consolidó a lo largo de su vida como una de las voces más firmes, activas y críticas en defensa de los pequeños y medianos trabajadores de la tierra en la provincia.

Nieto de inmigrantes españoles provenientes de Valencia que se radicaron en suelo sanjuanino en 1910, Eduardo Garcés continuó el legado productivo iniciado por su abuelo y su padre. Abandonó sus estudios secundarios en segundo año para abocarse íntegramente al trabajo en la finca familiar, transformándose con el correr de las décadas en un orgulloso profesional de la vitivinicultura.

Durante su extenso liderazgo al frente de la entidad gremial, el dirigente encabezó duras batallas contra la brecha de valores en el mercado regional. Denunció sin rodeos las asimetrías de precios impuestos por las grandes bodegas, los constantes problemas de rentabilidad vinculados a la exportación de mosto o jugo de uva concentrado y las reiteradas demoras crónicas en el cobro de la cosecha.

Garcés asumió también un rol preponderante al visibilizar la histórica sequía y la severa escasez de agua en los canales de riego provinciales. Sus constantes advertencias señalaban la marcada pérdida de volumen en las cosechas de vid debido a la crisis hídrica, señalando que la inversión inicial en riego por goteo rondaba entre $3000 y $3500 por hectárea, cifra inalcanzable para muchos productores.

Su trayectoria pública no estuvo exenta de repercusión mediática, como ocurrió en octubre de 2023 tras formular cuestionamientos sobre la presencia de una mujer al frente del Departamento de Hidráulica provincial. Ante el revuelo, el dirigente expresó que "los dichos fueron sacados de contexto" y emitió un comunicado para disculparse formalmente por sus declaraciones.