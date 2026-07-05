El periodismo deportivo argentino atraviesa una jornada de profundo pesar por la muerte de Eduardo "Motoneta" González, histórico periodista y creador de Independiente de América, el programa radial que durante 55 años acompañó la actualidad de Independiente y se convirtió en un clásico para los hinchas del club de Avellaneda.

La noticia generó una fuerte conmoción entre los simpatizantes del Rojo, que durante más de cinco décadas encontraron en su voz una cita obligada cada domingo por la noche. Con su fallecimiento se apaga una de las figuras más representativas del periodismo partidario argentino.

El comunicado de Independiente en redes. (Foto: @Independiente/X)

"Motoneta" era reconocido por su inconfundible saludo a "la falange roja" y por una despedida que se convirtió en un sello personal: "Hasta el próximo domingo, Dios mediante", frase con la que cerraba cada emisión de su programa.

Su nombre también quedó ligado para siempre a la tradicional apertura musical de Independiente de América, cuyo estribillo, "Avellaneda, Avellaneda, el campeonato que bien le queda...", pasó a formar parte de la identidad de generaciones de hinchas.

Conocido popularmente como "el Gordo de Independiente", González condujo el ciclo durante 55 años en distintas emisoras, entre ellas Radio Del Plata, Radio América, Radio El Mundo y, en la etapa más reciente, Radio Argentina AM 570, donde el programa se emitió hasta el domingo pasado.

A lo largo de su trayectoria también dejó una huella en el periodismo deportivo argentino al impulsar a numerosos profesionales que luego desarrollaron destacadas carreras. Entre quienes dieron sus primeros pasos en sus micrófonos figuran Chavo Fucks, Pablo Vignola y Oscar Martínez (hijo).

Además, fue un pionero en el periodismo partidario al incorporar una voz femenina a la conducción de un programa de fútbol. A comienzos de la década de 1970 compartió el aire con la recordada Gloria Naya, una decisión innovadora para la época.

Su legado trascendió el ámbito de la comunicación. González también ocupó un lugar destacado en la historia de Independiente por haber sido quien descubrió y acercó a un joven Sergio "Kun" Agüero a las divisiones inferiores del club.

La historia comenzó en el club barrial Dardo Rocha, de Bernal, donde conoció a Leonel del Castillo, padre del futuro delantero de la Selección argentina. Tras observar jugar al niño, que entonces tenía apenas entre ocho y nueve años, quedó convencido de su talento y decidió presentarlo ante los responsables de las divisiones juveniles del Rojo.

Con el paso de los años, el propio "Motoneta" contó que rechazó distintas propuestas de River, Boca e incluso de intermediarios vinculados con clubes europeos, ya que estaba convencido de que el mejor camino para el crecimiento futbolístico del Kun era Independiente.

Con su fallecimiento, el periodismo deportivo pierde a una de sus voces más emblemáticas y los hinchas de Independiente despiden a un referente que durante más de medio siglo relató la historia cotidiana del club con pasión, compromiso y una cercanía que lo convirtió en parte de la vida de miles de fanáticos.