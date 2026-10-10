El ciclista de 81 años que había sido atropellado por una motocicleta en el departamento Sarmiento murió durante la madrugada de este sábado 10 de octubre, luego de permanecer internado por las graves lesiones que sufrió en el siniestro vial. La víctima fue identificada como Ramón Lucero, quien se encontraba hospitalizado en el Hospital Guillermo Rawson.

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes 9 de octubre, sobre calle Valencia, en la localidad de Cochagual. Según trascendió, el adulto mayor circulaba en una bicicleta mountain bike cuando fue embestido por una motocicleta Honda de 250 cc, conducida por Agustín Tello, un joven de 19 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, la bicicleta quedó partida en dos y Lucero sufrió un traumatismo de cráneo, además de fracturas de tibia y peroné. Pese a la gravedad de las heridas, el hombre se encontraba consciente cuando recibió las primeras asistencias médicas.

Inicialmente, fue trasladado al hospital departamental de Sarmiento, pero debido a la complejidad de las lesiones y al deterioro de su estado de salud, los profesionales decidieron derivarlo al Hospital Rawson. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, su fallecimiento se confirmó durante la madrugada de este sábado.

En el caso interviene la UFI Delitos Especiales, que dispuso las primeras medidas investigativas para esclarecer las circunstancias del hecho. Las pericias accidentológicas serán fundamentales para determinar cómo se produjo el choque y establecer eventuales responsabilidades.