El fallecimiento de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y papá de su hija India, provocó una profunda conmoción en el ambiente del espectáculo y entre los seguidores de la modelo en las redes sociales. A pesar de que ambos habían atravesado una separación conflictiva tiempo atrás, la exconcursante de Gran Hermano decidió pronunciarse públicamente para solicitar respeto y resguardar la intimidad de todo su entorno familiar en este difícil momento.

Aunque Ricciardelli mantenía un perfil bajo y no formaba parte habitual de la farándula, alcanzó notoriedad pública tras iniciar su romance con la reconocida modelo. A través de sus perfiles digitales solía compartir postales de su rutina diaria, dejando ver su pasión por el deporte, la naturaleza, el cuidado de los animales y, por sobre todas las cosas, los momentos compartidos con su hija India, quien se había convertido en el centro de su vida.

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las causas ni las circunstancias en las que se produjo el deceso. Ante las múltiples versiones y la gran cantidad de mensajes que comenzaron a circular en internet, la prioridad absoluta de la modelo fue proteger el bienestar emocional de su hija y el de sus seres queridos frente a la exposición mediática.

La exparticipante del famoso reality show y el padre de la niña habían puesto fin a su relación sentimental cuando la pequeña era apenas una bebé. A partir de esa ruptura, el vínculo entre ambos atravesó diversas etapas complejas y situaciones difíciles que la propia Delgado optó por hacer públicas en determinadas ocasiones.

Tras confirmarse el fallecimiento de Ricciardelli, las plataformas digitales se colmaron de consultas y muestras de apoyo dirigidas a la modelo. Frente a la enorme repercusión que generó la noticia, ella eligió publicar un comunicado breve en su cuenta oficial para aclarar que no brindará declaraciones sobre lo ocurrido ni responderá preguntas.

"Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto. India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca. Cuiden a toda la familia en general", expresó Maypi Delgado en su descargo para cerrar el tema y pedir empatía.