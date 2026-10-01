Murió el fiscal de ANIVI Roberto “Roquiño” Mallea

Roberto “Roquiño” Mallea falleció en las últimas horas y la noticia generó pesar en el ámbito judicial y en el fútbol de San Juan. Se desempeñaba como fiscal de ANIVI y había desarrollado una extensa trayectoria en el Poder Judicial. También fue jugador y presidente del Club Atlético de la Juventud Alianza.

Mallea atravesaba un delicado cuadro de salud desde la semana pasada, cuando sufrió una descompensación mientras caminaba. Tras ser asistido, los estudios médicos determinaron que había atravesado un episodio cardíaco y quedó internado.

Durante la atención inicial, los profesionales le colocaron un stent y detectaron además otras arterias comprometidas. Estaba previsto que durante los próximos días fuera sometido a una nueva intervención quirúrgica, pero su estado se agravó y finalmente se produjo su fallecimiento.

Una vida ligada al fútbol

Antes de desarrollar su carrera en la Justicia, Mallea tuvo una destacada trayectoria como futbolista. Su vínculo con Alianza comenzó desde muy joven y llegó a disputar la Primera División sanjuanina siendo adolescente.

Como defensor, tuvo una etapa importante en el fútbol local y posteriormente fue transferido a Instituto de Córdoba, donde pudo competir en el fútbol profesional.

Su desempeño también le permitió integrar el proceso de la Selección Argentina conducida por César Luis Menotti. Mallea llegó a entrenar con el combinado nacional y participó de encuentros de preparación dentro del proceso previo a los Juegos Olímpicos de Moscú.

La participación argentina en esos Juegos finalmente no se concretó debido al boicot internacional y la decisión del país de no enviar a su delegación.

Décadas después, aquella experiencia tuvo una particular continuidad familiar: su hijo Nicolás también fue convocado a los seleccionados juveniles argentinos.

Del fútbol a la Justicia

Luego de su paso por Córdoba, Mallea regresó a San Juan y retomó sus estudios de Derecho, mientras mantenía su vínculo con el fútbol.

Con el tiempo construyó una extensa carrera dentro del Poder Judicial, principalmente en el ámbito penal. Ocupó diferentes cargos hasta llegar a desempeñarse como fiscal de ANIVI, función que ejercía al momento de su muerte.

Su relación con Alianza también continuó después de su retiro como jugador. Años más tarde asumió la presidencia de la institución y permaneció vinculado a distintos proyectos relacionados con el club, entre ellos iniciativas destinadas a mejorar la infraestructura y fortalecer las divisiones inferiores.

En 2025 volvió a encontrarse con integrantes de aquel histórico plantel de Alianza que consiguió una de las clasificaciones nacionales más recordadas de la institución.