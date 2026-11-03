Murió el futbolista que sufrió un rodillazo en el pecho durante un partido

El mundo del deporte lamenta la pérdida del delantero Jesús de Miguel, integrante del plantel de Tenerife, quien falleció a los 30 años este martes 3 de noviembre de 2026 a las 08:00 horas tras sufrir un paro cardíaco. La tragedia ocurrió luego de recibir un golpe de Jesús Owono, guardameta de Andorra, en un cruce en pleno encuentro de la Segunda División de España.

El incidente se produjo en la cancha del estadio Heliodoro Rodríguez López durante la jornada del lunes, cuando el atacante chocó contra el portero en la disputa de un balón suelto. La gravedad de las lesiones obligó a suspender la contienda a los 108 minutos y el futbolista fue derivado de inmediato a un centro de salud donde permaneció internado hasta su deceso.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (07.00 GMT), de Jesús de Miguel Alameda", publicaron desde la entidad canaria para confirmar la triste novedad en sus canales oficiales de información.

El deportista nació en Madrid y edificó su trayectoria en el ascenso español. Sus comienzos se dieron en el CDE Lugo Fuenlabrada, para luego pasar a Leganés en la temporada 2015/16. Tiempo después vistió la camiseta de Internacional de Madrid, equipo en el que festejó 9 goles en más de 30 cotejos y logró subir a la categoría Segunda B.

La carrera del jugador prosiguió con experiencias en Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero y Unionistas CF, previo a sumarse a las filas de Castellón en el año 2023. En dicha institución completó 88 presentaciones a lo largo de dos años, formando parte del plantel que celebró la promoción de categoría y afirmando su recorrido en la competencia nacional.

Para mediados de julio de 2025, Tenerife invirtió 100000 euros para concretar su fichaje con el propósito de potenciar la zona ofensiva y buscar el salto a la máxima categoría. Desafortunadamente, la etapa del futbolista madrileño en la escuadra insular tuvo este desenlace tras el desafortunado choque en el campo de juego.

"Su compromiso y su manera de entender el fútbol dejaron huella en el vestuario y en la afición, que siempre lo recordará como uno de los suyos", señalaron las autoridades de Castellón mediante un mensaje público para honrar la memoria del atacante que pasó por su institución.

Desde la conducción de Tenerife expresaron su acompañamiento para el entorno cercano del futbolista: "No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace". El club valoró los gestos de solidaridad recibidos y solicitó reserva para el entorno íntimo.