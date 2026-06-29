Lo que parecía ser un arreglo doméstico de rutina terminó de la peor manera. Este lunes por la mañana, alrededor de las 10:00, se confirmó el fallecimiento de Pablo Guillermo Silva, el hombre que se encontraba internado en grave estado tras protagonizar un dramático accidente en el interior del barrio Del Bono Green.

El siniestro que desencadenó el trágico final ocurrió el pasado miércoles 24 de junio, cerca de las 16:30. Según reconstruyeron las fuentes policiales tras arribar al lugar, Silva se encontraba a varios metros de altura, subido a una escalera, intentando reparar un equipo de aire acondicionado. En la base, sosteniendo la estructura para darle seguridad, estaba su tío.

Sin embargo, la fatalidad se hizo presente en cuestión de segundos. El revoque de la pared sobre la cual estaba apoyada la parte superior de la escalera se desprendió sorpresivamente. La falla en la mampostería provocó que la estructura se tambaleara sin que el familiar pudiera contenerla. Silva perdió el equilibrio y cayó pesadamente al vacío, impactando su cabeza de lleno contra el suelo.

Ante la desesperación, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó en estado crítico debido a la gravedad del traumatismo craneal. En el lugar de los hechos, los efectivos entrevistaron al tío de la víctima, quien también resultó adolorido por la maniobra y fue el encargado de relatar la mecánica del accidente.

Tras cinco días de internación y de pelear por su vida, el cuerpo de Silva no resistió. Pasadas las 13:20 de hoy, la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de turno fue formalmente notificada del deceso. Inmediatamente, la fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia de rigor, a fin de establecer científicamente las causas de la muerte y dar cierre formal al expediente del lamentable suceso.

El caso tuvo intervención de la Comisaría 13º con los funcionarios Roberto A. Ginsberg (Fiscal del caso) y Emiliano Pugliese (Ayudante Fiscal).

