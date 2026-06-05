Murió el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock nacional

El músico Carlos Alberto "Indio" Solari, una de las figuras más emblemáticas e influyentes de la historia del rock argentino, murió este viernes 5 de junio a los 77 años. La noticia generó una profunda conmoción entre seguidores, artistas y referentes de la cultura nacional, que rápidamente comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales y distintos espacios públicos.

El cantante falleció en su residencia de Parque Leloir, donde atravesaba los últimos años de una larga lucha contra la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que él mismo hizo público en 2016. Su muerte marca el final de una trayectoria artística que atravesó más de cinco décadas y dejó una huella imborrable en la música popular argentina.

Nacido el 17 de enero de 1949, Solari alcanzó notoriedad como líder y principal compositor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda fundada en la ciudad de La Plata durante la década de 1970 junto a Skay Beilinson. Con una propuesta artística independiente y alejada de los circuitos tradicionales de difusión, el grupo se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió el ámbito musical.

Durante más de dos décadas, Los Redondos construyeron una de las comunidades de seguidores más numerosas y fieles del país. Álbumes como "Oktubre", "Un baión para el ojo idiota", "¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado" y "Luzbelito" se transformaron en referencias obligadas dentro del rock argentino.

Una carrera que continuó después de Los Redondos

Tras la separación de la banda en 2001, Solari inició una exitosa carrera solista acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. En esa etapa publicó discos como "El tesoro de los inocentes", "Porco Rex", "El perfume de la tempestad", "Pajaritos, bravos muchachitos" y "El ruiseñor, el amor y la muerte", reafirmando su vigencia artística y convocando a cientos de miles de personas en cada presentación.

Su último recital masivo tuvo lugar en Olavarría en 2017. A partir de entonces, el avance del Parkinson limitó progresivamente su actividad en vivo, aunque continuó participando en proyectos musicales, producciones de estudio y propuestas virtuales vinculadas a la tecnología.

El reconocimiento de sus últimos años

A pesar de los problemas de salud, Solari permaneció activo en la vida cultural argentina. Semanas atrás recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires, una distinción que reconoció su aporte a la música y a la cultura popular del país. Debido a su estado de salud, agradeció el reconocimiento mediante un mensaje grabado.

Dueño de un perfil reservado y una relación distante con los medios, el Indio construyó una figura rodeada de mística. Sus letras, cargadas de metáforas y referencias sociales, políticas y culturales, fueron objeto de múltiples interpretaciones y análisis a lo largo de los años.

Con su muerte desaparece una de las voces más representativas del rock nacional. Sin embargo, su obra continuará vigente a través de canciones que marcaron a varias generaciones y que consolidaron al Indio Solari como uno de los artistas más influyentes de la música argentina.