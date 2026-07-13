El mundo del arbitraje europeo quedó conmocionado este lunes tras conocerse la muerte de Rob Dieperink, el juez neerlandés que había sido seleccionado para formar parte del equipo arbitral del Mundial y luego fue retirado de la competencia tras una denuncia en Reino Unido.

La Federación de Fútbol de Países Bajos confirmó el fallecimiento del árbitro de 38 años mediante un comunicado, aunque las causas de su muerte todavía no fueron informadas oficialmente y el caso permanece bajo investigación.

Según trascendió, las fuerzas de seguridad encontraron su cuerpo en la vía pública, en la misma zona donde tenía establecida su residencia. La investigación continúa para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Desde la federación neerlandesa expresaron su pesar por la pérdida del árbitro, a quien destacaron por su trayectoria internacional. “Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por el fallecimiento del árbitro Rob Dieperink. El arbitraje pierde a un juez muy valorado, con experiencia internacional, pero sobre todo a un excelente y comprometido compañero”, señalaron.

Dieperink había sido elegido inicialmente por la FIFA para dirigir partidos del Mundial, pero quedó fuera de la nómina después de un episodio ocurrido en Londres durante abril, en la previa de un partido de la Conference League entre Crystal Palace y Fiorentina.

El árbitro fue demorado tras una denuncia por un presunto comportamiento indebido con un menor. El caso quedó en manos de la Justicia británica, que posteriormente desestimó la acusación al considerar que no existían elementos suficientes para sostenerla.

Luego del cierre de la investigación, Dieperink había hablado públicamente sobre el impacto que tuvo la situación en su carrera profesional. “Me entristece mucho haber sido acusado injustamente. Cooperé plenamente con la investigación policial y fui completamente transparente”, había expresado al medio neerlandés De Telegraaf.

A pesar de la resolución judicial, la FIFA mantuvo la decisión de apartarlo del Mundial. Su lugar fue ocupado por el árbitro francés Willy Delajod, quien posteriormente integró el equipo arbitral del partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final.

Rob Dieperink había debutado en la Eredivisie en 2017 y contaba con experiencia internacional. Además, se desempeñó como árbitro VAR durante la Eurocopa 2024. Su fallecimiento generó repercusión dentro del fútbol europeo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.