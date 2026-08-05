Murió el motociclista de 21 años que había protagonizado un choque en Santa Lucía

Juan Eduardo Gordillo, el motociclista de 21 años que había resultado gravemente herido en un violento siniestro vial ocurrido el pasado domingo en Santa Lucía, falleció este martes por la noche luego de permanecer tres días internado en estado crítico. El deceso fue confirmado por fuentes judiciales, que indicaron que el joven no logró sobreponerse a las severas lesiones sufridas durante el impacto.

Según la información oficial, la muerte se produjo alrededor de las 21, cuando su cuadro clínico se agravó como consecuencia de los importantes traumatismos, especialmente las lesiones sufridas en la cabeza.

El accidente había ocurrido cerca de las 17.30 del domingo en la intersección de avenida Libertador General San Martín y el lateral Este de avenida Circunvalación, uno de los sectores con mayor circulación vehicular del departamento.

Cómo ocurrió el siniestro

De acuerdo con la investigación, una mujer de 30 años conducía un Fiat Mobi por avenida Libertador en sentido oeste-este cuando, por motivos que aún son materia de investigación, colisionó con una motocicleta Motomel 125 centímetros cúbicos en la que se desplazaba Gordillo.

La violencia del impacto hizo que el motociclista saliera despedido de su rodado y cayera sobre el parabrisas de un Mercedes-Benz que circulaba por la misma avenida, pero en sentido contrario. De esta manera, el automóvil quedó involucrado de forma circunstancial en el hecho.

Personal de emergencias trasladó al joven de urgencia hasta un centro asistencial, donde permaneció internado con pronóstico reservado debido a la gravedad de las heridas.

La investigación continúa

Tras el fallecimiento de Gordillo, la causa judicial tendrá un cambio en su calificación legal, ya que el hecho pasó de ser investigado como un siniestro con lesiones graves a una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras continúan las pericias para establecer con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades de los involucrados.

Los investigadores trabajan con los informes accidentológicos, las declaraciones de testigos y otras pruebas recolectadas en el lugar para determinar cómo se produjo la colisión.